Toroczkai: Éjszaka jönnek a migránsok

Hőkamerákkal és mozgásérzékelőkkel szerelik majd fel a szerb–magyar határon jelenleg is épülő második védvonalat.

A teljes építkezés május elsejére, két hónap alatt készülhet el, a munkálatokat fogvatartottak végzik. A határzár egyik leghosszabb, ásotthalomi szakaszánál már évek óta várják a megoldást. A falu jobbikos polgármestere azt mondta, az illegális bevándorlók jelenleg éjszakánként próbálnak átkelni a határon.

hirdetés

„Ez a kerítés gyakorlatilag átvághatatlan lesz. Lesz egy ugyanilyen drótháló rajta, de az meg lesz erősítve egy vasbeton szerkezettel is, ami azt jelenti, hogy nem nagyon tudják majd átvágni, ez a földbe is süllyesztett kerítés lesz. Tehát átásni sem lehet majd alatta, illetve ahol átmászhatnának, ez a pengés drót lesz. Úgy gondolom, ez már egy sokkal masszívabb, sokkal komolyabb kerítés lesz. Ahogy a büntetés-végrehajtás vezetője fogalmazott nekem: ez csőeffektust fog eredményezni, tehát be fognak szorulni a két kerítés közé a migránsok, és a közben megépült manőverúton pillanatok alatt oda tudnak érni a rendőrök. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon hatékony védelem lehet, ami akár visszaadhatja sok év után a településünk nyugalmát” – mondta el Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.

hirdetés