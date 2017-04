Tolongtak, hogy aláírhassák a Lázárnak címzett levelet

Összefogtak a baksi, valamint a nagykőrösi lakosok, hogy az évekkel ezelőtt elkészült szennyvízcsatorna-beruházásra befizetett hozzájárulás különbözetüket visszakapják. Az önkormányzatok idő közben ugyanis nagyobb állami és uniós forráshoz jutottak a kivitelezéskor. Mindkét településen aláírásokat gyűjtöttek, hogy visszakérjék, ami szerintük jár.

Csalódottak a baksiak, mert a szennyvízcsatorna-beruházásra fizetett hozzájárulásukat évek óta nem kapják vissza. A Csongrád megyei településen 2015-ben fejeződött be a beruházás, amelynek százmillió forint körüli önerejét a lakosság fizette. A beruházás állami és uniós támogatását azonban később 10 százalékkal megemelték – a pénzt pedig meg is kapta az önkormányzat. A helyiek viszont nem tudják, mi történt az általuk befizetett többlettel.

„2015 február 28-án megkaptuk a levelet, hogy átutalták a vízi közműnek, vagy az önkormányzatnak, nem tudjuk, mert az önkormányzatnak is az az elnöke mint a vízi közműnek. Úgy tudjuk, hogy a vízi közműnek nincs is pénze. Nem tudjuk, hogy hol van ez a pénz. Pedig ez nagyon kéne a lakosságnak” – panaszolta Ormándi Ferencné, baksi lakos.

A faluban háztartásonként 220 ezer forint körüli összeget kellett befizetni, melyből mintegy 150 ezer forint járna vissza. A hozzájárulást egyébként a falu egyharmada még nem fizette be. A település 250 lakosa most összefogott, egy ügyvédet is segítségül hívtak, és a tartozás rendezését kérték a polgármestertől.

„2014 szeptemberében lett tudomása az önkormányzatnak, illetve a vízi közmű társulatnak arról, hogy a pályázati intenzitást megemeltük, tehát addig nem is volt releváns, hogy visszakapják e az érdekeltségi hozzájárulásukat” – mondja Búza Zsolt polgármester.

A helyiek érdekeit jelenleg három megválasztott küldött képviseli, akik a pénz visszakövetelésében járnának el hivatalosan, de őket a polgármester a bíróságon nem jegyeztette be. Dudás Zoltán, a Jobbik Csongrád megyei választókerületi elnöke az ügyben először az ügyészséghez fordult.

„Ennek érdekében a lakosoktól felhatalmazást kaptam, megbíztak benne, hogy érdekeltségi egységenként is képviseljem őket, érdekükben eljárva, megpróbáltam egy törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni a Csongrád Megyei Főügyészségen, ahol azzal küldtek el, igazából nem utasítottak el, pusztán nem illetékesek ennek a kiadásában, és forduljak a helyi vízügyi hatósághoz, ami az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Ezt megtettem, ez az ügy most folyamatban van” – tájékoztatott Dudás.

A nagykőrösieknél is hasonló gondok vannak. A helyiek sorban állva várták, hogy aláírhassák a kancelláriaminiszternek címzett levelet. Abban bíznak, ő segít majd nekik abban, hogy visszakapják a csatornára befizetett többletet.

„Lázár János úr elmondta azt az ominózus mondatát, mely szerint a pénz visszajár, és ami nagyon fontos, nem többségi elv alapján, még egy egyszer elmondom, ez mit jelent. Ez azt jelenti: se önkormányzat, se vízi közmű társulat taggyűlése, se vízi közmű társulat küldött gyűlése, nem dönthet róla. Csak az a személy dönthet, az a vízi közmű társulati tag, aki ezt a pénzt befizette” – jelentette ki Zágráb Nándor, a Jobb Nagykőrösért Egyesület alelnöke.



Az egyesület kezdeményezéséhez már csaknem 2500-an adták a nevüket.