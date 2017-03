Tölgyfákat ültettek a buszbaleset áldozatainak emlékére

Tölgyfákat telepítettek a Siófoktól Ádándig tartó Sió-parti kerékpárút mellé. Egy siójuti gazdálkodó kezdeményezte a faültetést. A facsemeték egy részét a veronai buszbalesetben elhunytakra emlékezve ültették, akik közül ketten siófokiak voltak.

„Amikor megtörtént a tragédia, akkor nem vittünk oda virágot meg mécsest, most így rójuk le a kegyeletünket.” – A veronai buszbaleset áldozatainak emlékére ültettek 16 kocsányos tölgyet a Sió-parti kerékpárút mellé Siójuton.

hirdetés

A faültetés egy helyi gazdálkodó ötlete volt, aki saját maga nevelte fel a növényeket. A 3-4 éves csemetéket ingyen adta a közösségnek.

„Üzenjük a társadalom, főleg a fiatalság felé, hogy a faültetésnek milyen fontossága van. A természettel való kapcsolat az emberi életbe harmóniát ad. Mindenféle érzést, olyat, amit értékesebbé teszi az életünket” – mondta Csepregi Gyula.

A faültetést már tavaly elkezdték itt, akkor 50 szederfa került a kerékpárút mellé.

„Kijöttünk tavaly is, megöntöztük, meg kikapáltuk ott a gazt belőle, és mindig le szoktunk jönni nyáron apával nézni, hogy nőtt-e” – így Majer Csenge.

hirdetés

Most összesen 30 fát ültettek. A 16 kocsányos tölgy mellé molyhos tölgyet, csertölgyet is telepítettek. A tölgyfák viszonylag hosszú életűek, akár több száz évig is elélnek.