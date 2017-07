Tőkés: Véget kell vetni hungarofóbiának

Véget kell vetni az antiszemitizmushoz és a cigányellenességhez hasonlítható hungarofóbiának – jelentette ki Tőkés László tusványosi előadásában.

A fideszes európai parlamenti képviselő elképesztőnek és cinikusnak mondta, hogy azok vádolják a magyar kormányfőt az európai értékek veszélyeztetésével, akik újkori népvándorlást gerjesztettek, és ezzel Európa megmaradását teszik kockára. A volt királyhágómelléki református püspök szerint jogos a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő magyarországi látogatásán körvonalazódott tanulság.

„A miniszterelnök úr Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel való találkozásakor joggal állapították meg, hogy az önvédelem joga minden országot, ekképpen Magyarországot is megilleti. Nemzetünk körében mi is részesei vagyunk, és számítunk erre a védelemre, melynek egyik legfőbb letéteményese éppen az ön személye. A természetvédelem körébe tartozó állatvédelemhez hasonlóan a nemzetközi kisebbségvédelem is mellettünk szól. Az elszaporodott medvékkel együtt megcsappant kisebbségi magyarságunkat is megilleti a fokozott védelem” – fogalmazott Tőkés László.