Több tízmilliót fordít a kormány állatvédelemre

Negyvenmillió forintot különít el a kormány a 2017-es költségvetésből állatvédelemre. A földművelésügyi tárca adatai szerint az elmúlt években a kóbor kutyák száma is csökkent, amit az egyik budapesti állatmenhely szóvivője tagadott. Schneider Kinga hozzátette, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályok alapja megfelelő, viszont az ellenőrizhetőségük már aggályos.

Jelenleg 450 kutya él a Noé Állatotthonban. A kóbor állatok száma a menhely szóvivője szerint az elmúlt években nem csökkent.

hirdetés

A kormányzat viszont más statisztikáról számolt be. A Földművelésügyi Minisztérium adatai szerint kevesebb az elszökött és kitett állat. „Folyamatosan és jelentősen csökken a kóbor kutyák száma. Öt esztendővel ezelőtt nagyjából harmincezer ilyen állat volt az ebrendészeti telepeken, ez a szám 2015-re húszezer alá csökkent, ez nagyjából egyharmaddal kevesebb” – mondta Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár.

Az idei költségvetésben már külön forrás is jutott az állatok védelmére – jelentette be a miniszterelnöki megbízott. „Történetünkben először a 2017-es költségvetésben szerepel először új fejezeti irányzatként, gyakorlatilag külön soron az állatvédelem. Azon leszünk, hogy ez a támogatás, ez az új fejezeti előirányzat a következő évi, 2018-as költségvetésnek is a része legyen” – nyilatkozta Nyitrai Zsolt.

A Noé Állatotthon szóvivője szerint nem a jelenlegi jogszabályokkal van probléma, inkább a betartásuk és betartatásuk aggályos. „Hatalmas problémát okoz az, hogy a jogszabályok bár léteznek, és egészen jó keretet is adhatnak a működésünkhöz, még sincs ellenőrzés, még sincsenek betartva, mégsem nyújtanak megfelelő hátteret. Ilyen szempontból ez nagyon-nagyon fontos lenne. Más szempontból pedig, hogy a finanszírozás bizonytalan, ha bármiféle normatív támogatásra alapozhatnának a civil állatvédő szervezetek, amik biztosság tehetik a következő évi és a rá következő évi munkájukat is, akkor sokkal felelősségteljesebben, sokkal előreláthatóbban tervezhetnék a munkájukat” – mondta Schneider Kinga.

hirdetés

Az Állatorvostudományi Egyetem rektora bejelentette: a következő tanévtől az állatvédelem elnevezésű órát is beépítik majd az intézmény tantárgyai közé, és három nyelven tanítják majd.