Több százmilliós hűtlen kezelést gyanítanak Orbán kedvenc alapítványánál

320 millió forintos hűtlen kezelést gyanítanak Orbán Viktor polgári körének alapítványánál, tudta meg a Hír TV online. Egyelőre senki sem közölte, mire költötték az állami cégtől kapott támogatást.

Nem kell visszafizetnie az Orbán Viktorhoz közeli alapítványnak fizetett 320 millió forintot az állami HungaroControl Zrt.-nek, állítja Fónagy János. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetője szerint a papíron politikai-kulturális programokat szervező Szövetség a Nemzetért Alapítvány minden forinttal elszámolt az állami cég felé, annak ellenére, hogy alapszabálya szerint a repülést népszerűsítő programokat kellene támogatnia. Az ügyben az MSZP hűtlen kezelés és orgazdaság miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

hirdetés

A HungaroControl Zrt. a légiforgalom-irányításért felelős állami cég, amelynek tulajdonosa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). A cég tíz éve működteti úgynevezett Társadalmi Felelősségvállalási Programját, ennek fő célja elvileg a légi közlekedés népszerűsítése, és az azzal kapcsolatos szolgáltatások támogatása lenne. Éppen emiatt meglepő, hogy ahogy az az alapítvány legutóbbi, 2015-ös közhasznúsági jelentéséből kiderült, a jótékonysági program keretében 320 millió forintot utalt a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak.

A repülést népszerűsíti a polgári körös alapítvány?

Az alapítvány a még 2002-ben, Orbán Viktor által életre hívott Szövetség a Nemzetért Polgári Kör alapítványa, amely szervezetnek a miniszterelnök is tagja. Ez a csoport koordinálta a többi polgári kör működését, jelenleg pedig a Polgárok Házában szervez rendezvényeket, gyakran fideszes politikusok részvételével – jelenlegi kuratóriumi elnöke is egy fideszes képviselő, László Tamás.

Az alapítvány legutolsó beszámolójában szerepel kulturális programok szervezése és jogtanácsadás is, de semmiféle utalás nincs a légiközlekedésre. Pedig a HungaroControl programja annak alapszabálya szerint kizárólag ilyen típusú célokat támogathat. Bár az ügy már közel fél éve ismert, eddig sem a HungaroControl, sem a Szövetség a Nemzetért Alapítvány sem válaszolt egyik ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre sem.

A HungaroControl új légiforgalmi irányító központjának átadása Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő nemrég levélben fordult a HungaroControlt fenntartó NFM-hez, magyarázza meg, hogyan kaphatott ennyi pénzt az Orbánhoz közel álló alapítvány. Válaszában Fónagy János hosszan írt arról, hogy mi a HungaroControl programjának a célja, arról azonban nem, hogy ehhez hogyan illeszkedik a Szövetség a Nemzetért Alapítvány támogatása. Csupán annyit írt, hogy az alapítvány „beszámolási kötelezettségének a HungaroControl Zrt. felé eleget tett”, azaz nem szükséges visszafizetnie a 320 millió forintot.

Könyvvizsgáló: Csaknem kizárt, hogy szabályosan költötték el

Pedig az alapítvány beszámolójáról májusban egy könyvvizsgáló cég is jelentést tett, kifogásolva az említett utalást. A Monoki Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. jelentése szerint „csaknem kizárt, hogy a támogatott a támogató Társadalmi Felelősségvállalás Programjával meghatározott célokkal összhangban (...) használja fel”, azaz, hogy Orbán Viktor alapítványa a támogatás céljára, azaz a légiközlekedés népszerűsítésére használta a pénzt. Emiatt, írták, az alapítványnak júniusig el kellene számolnia a pénzzel, az összeget addig visszafizetni.

Megjegyzik azt is, hogy az is különös volt, ahogyan a pénzt felhasználta az alapítvány: 2016 novemberében például az alapítvány 313 millió forintos szerződést kötött a Magno Studio Kft.-vel tévéreklám gyártására. Erről három napon belül számlát is kiállítottak és el is utalták az összeget, holott maguk a reklámok még hónapokig el sem készültek. Ez, írja a jelentés, „komoly pénzügyi felelőtlenségre vall.” A Magno Studio 2015 végén alakult, tulajdonosa Horváth László, a székhelye pedig a Pannónia Filmstúdióban van, ahol a TV2-nek műsort gyártó IKO-csoport cégei is székelnek. Épp szerdán jelentették be, hogy a TV2 tulajdonosa, Andy Vajna kormánybiztos társtulajdonossá válik az IKO-ban.

Azt egyelőre nem tudni, hogy elkészült-e időben az elszámolás, és hogy a tranzakció megtörtént-e. Amennyiben nem, az felveti a hűtlen kezelés gyanúját – emiatt májusban az MSZP feljelentést is tett, állításuk szerint azóta a bejelentésre semmilyen választ nem kaptak, nem tudni, indult-e nyomozás. Nyakó István mindenesetre augusztusban ismét feljelentést tett.

Jól keresnek a Fidesz-közeli alapítványok

hirdetés

Nem az Orbánhoz köthető alapítvány volt az egyetlen Fidesz-közeli alapítvány, amelyhez közpénzt juttatott a HungaroControl. Tavaly 25 millió forintot kapott tőlük a Jövő Uniója Alapítvány is, amelynek kuratóriumi elnöke a Fidelitas Országos Választmányát is vezető Tardi Tamás Ákos. Az állami áramszolgáltató, az MVM pedig 508 millió forint támogatást adott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványon keresztül a Békemenet-szervező Civil Összefogás Fórumnak.