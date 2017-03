Több százmilliónyi közpénzt veszíthet az ország

Parlamenti felszólalásában a jobbikos Szilágyi György azt mondta, Trócsányi László ügyvédi tevékenysége összeférhetetlen a miniszteri pozíciójával.

„A miniszter úrnak teljes mértékben összeférhető az a tevékenysége, hogy az egyik oldalon fizeti az állam mint minisztert, a másik oldalon pedig majd, amikor megnyerik ezeket a pereket, és a cége gazdagszik, és nagy vagyonra tesz szert, akkor majd onnan is kiveszi a megfelelő jussát? Két helyről kap pénzt, jelen pillanatban elárulja Magyarországot, elárulja a magyar nemzetet az önök igazságügy minisztere. Ez felháborító! Főleg az, hogy önök még védik is, a miniszterelnökkel az élen” – így az ellenzéki képviselő.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs semmiféle összeférhetetlenség Trócsányi László pozíciói között. Lázár János azt mondta, a miniszter már tíz éve nem dolgozik ügyvédként, ráadásul a cégeket nem az állam, hanem a Fővárosi Önkormányzat ellen képviseli.

„Amit ön állít az igazságügyi miniszterrel kapcsolatban, az mind hazugság. Azért hazugság, mert az igazságügy-miniszter irodája ebben az ügyben sem a magyar állammal szemben képviseli az ügyfelet, hanem a Fővárosi Önkormányzattal szemben, ami nem ugyanaz, hiszen Trócsányi László a magyar államnak az igazságügy-minisztere. Én végighallgattam önöket, bár nem volt könnyű, annyira méltatlan volt, képviselő úr, a fölszólalás, mégis megtettem ezt, mert tisztelem az önök választóit. A másik megjegyzésem pedig, kedves képviselő úr: a miniszter úr az ügyvédi tevékenységét már szünetelteti tíz esztendeje, az ügyvédi iroda munkájában, irányításában nem vesz részt, ezért nyugtázhatom, hogy semmiféle összeférhetetlenség nem áll fönn” – mondta a kancelláriaminiszter.

Több kártérítési perben is a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda képviselte a 4-es metró alagútépítő kivitelezőjét az állami tulajdonú BKV Zrt.-vel szemben – írtuk meg korábban. Ez az a konzorcium, amelynek költségtervét a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) is problémásnak találta. A lap úgy tudja: a francia-német-osztrák és magyar cégek alkotta konzorcium jogi képviseletét legalább öt választott bírósági eljárásban látta el az igazságügyi miniszter résztulajdonában álló ügyvédi iroda. A Magyar Nemzet szerint ráadásul a nyilvánosság kizárásával zajló ügyek többségében 2014 második felében, illetve 2015-ben nyújtotta be kereseteit az alagútépítő konzorcium, vagyis Trócsányi László 2014-es miniszteri beiktatása után.