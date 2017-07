Több Mahir-oszlop már fehérbe borult

A fővárosban már megkezdték a Mahir-oszlopokon a pártok plakátjainak letakarását, hatályba lépett ugyanis a plakáttörvény.

Az Andrássy úton és az Erzsébet körúton is több oszlop fehér. A Magyar Nemzet közben azt írja: a piaci szereplőknek továbbra sem egyértelmű, hogy pontosan hogyan kell betartani a jogszabályt. A lap szerint az biztos, hogy a költségvetési szervek már csak a tavalyi listaárakon vehetnek hirdetési felületet, de azt már nem tudni, hogy milyen büntetés várható a szabályszegésért.

Marad a standolás, szórólapozás

Befejezi plakátkampányát a Jobbik is, miután életbe lépett a törvény. A párt szóvivője bejelentette, hogy már felbontották a korábban a plakátcégekkel megkötött szerződéseiket is. Jakab Péter úgy fogalmazott: nem adják fel a harcot, standolással, szórólapozással fognak tovább kampányolni. A politikus szerint a plakáttörvény megalkotásának két kormányzati oka volt, az egyik a Jobbik elhallgattatása, a másik a Fidesz-közeli üzletemberek kiszolgálása.



„A mai nappal hatályba lép a plakáttörvény, a fideszes plakáttörvény, ami rendkívül szigorúan szankcionálja azt, hogyha a Jobbik a plakátokon kimondja az igazságot, ez pedig bizony azt jelenti, hogy a mai napon július 15-én a Jobbik eddigi plakátkampánya véget ért. A megváltozott jogi környezetben ugyanis kénytelenek voltunk felbontani a szerződéseket, amelyeket a plakátcégekkel kötöttünk. Ez a kampány itt most véget ért” – mondta a szóvivő.

Vizsgálják a lehetőségeket

Az LMP eleve július 15-éig, fél hónapra kötött szerződést egy plakátoló céggel, így az ökopárt plakátjainak helyére hamarosan más kerülhet ki – mondta a Hír TV-nek Hadházy Ákos. A párt társelnöke azt mondta: jogászaik vizsgálják, hogyan lehet hirdetni a jövőben is.

„Nekünk szerződésük 15-éig volt, de szeretnénk a jövőben is hirdetni. Az az ország, ahol a kormány mondja meg, hogy mi kerülhet az emberek elé, az emberek szeme elé, az az ország nem demokrácia. A kormány szerette volna elhallgattatni a pártokat, a pártok plakátolását, de ez nem sikerült, mert a pártok nem segítették a kétharmadhoz a kormányt. Létezhet politikai plakátolás, a jogászoknak kell megnézni, hogy milyen körülmények között” – fogalmazott az LMP társelnöke.

Soros-plakátok: az ellenzék tovább akciózik

A kormány ígérete szerint mától véget ér a Soros-kampány is, a két hete megjelent plakátok egyelőre a legtöbb helyen még kinn vannak. A kormányszóvivő korábban azt mondta: elképzelhető, hogy egyes helyeken addig maradnak, ameddig a felületeket meg nem veszi valaki. Az ellenzék éppen ezért tovább akciózik, az Együtt Nyíregyházán folytatta a plakátrongálásokat. Képviselőjük szerint a propagandakampány csak a valós problémákról akarja elterelni a figyelmet.

„Hiába ígérte a Fidesz, hogy a nagy társadalmi nyomásra ezeket eltávolítja, most is itt vannak Nyíregyházán. Tehát az Együtt továbbra is folytatja a plakáteltávolító akciót, és erre kér minden bátor magyar embert. Hiszen ez a mi pénzünkből készült és azért helyezték el, hogy a Fidesz a valós problémákról elterelje a figyelmet. Inkább embert állítanak szembe emberrel, inkább feszültséget keltenek az országba, hogy inkább ne az ő lopásukról szóljon a műsor, ne arról beszéljenek, beszéljenek inkább arról, ami itt mögöttünk látszik. Ezt meg akarjuk akadályozni” – emelte ki Lövei Csaba önkormányzati képviselő.