Több ezer kilométer kerékpárutat ígért be a kormány

Több ezer kilométer kerékpárutat épít a kormány a következő években. A kerékpáros érdekvédők szerint a felgyorsított építkezés a minőség rovására mehet. A kormány gondol a mountain bike-osokra is, földutakon is kijelöl bicikliutakat.

Aszfaltcsík nélküli kerékpárutakat is létesít a kormány, például Fertőd és Keszthely, valamint Pannonhalma és Balatonfüred között, és ilyen lesz az országot nyugat–keleti irányban átszelő EuroVelo 14-es bicikliút két vége is. Ezeket az útvonalakat dűlő- és töltésutakból, erdészeti útszakaszokból, alacsonyabb forgalmú mellékutakból állítják össze és már ősszel elkezdik kitáblázni. Az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos szerint soha nem volt még ilyen nagymértékű turisztikai kerékpárút-fejlesztés Magyarországon.

hirdetés

„Van 11 milliárd forint, ami hazai forrásból rendelkezésre áll. Ehhez még jönnek az uniós pénzek, az úgynevezett GINOP, VEKOP-os források. Hogyha összerakjuk, akkor ez is olyan mennyi…, 4-5 milliárd forintot kitesz” – mondta Révész Máriusz aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos.

Az összegből egy régi adósságot is törleszt a kormány: a balatoni bringakör felújításáról és a Budapestet a Balatonnal, valamint a észak–nyugati határnál fekvő Rajkával összekötő bicikliút megépítéséről ugyanis még 2011-ben született döntés. De máshol is építenek bicikliutakat. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. több mint 600 millió forintot már el is költött a tervezésre.

„Ez mintegy 27 tervezési szakaszt jelent. Felöleli a teljes Budapest, Balatont, felöleli a teljes balatoni bringakört, az EuroVelo 6-osban pedig az alábbi szakaszok kerülnek első körben megtervezésre: Gönyű–Komárom, Dunaalmás–Lábatlan, Esztergom–Dömös, Dömös–Szentendre, Budapest–Dunakeszi és a Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok” – mondta Pántya József útfejlesztési igazgató.

A tervező konzorciumoknak 60 napon belül kell szállítaniuk az engedélyes terveket. A kerékpáros szervezet szóvivője azt mondja: ennyi idő alatt nehéz lesz jól kitalálni ennyi bicikliutat.

„60 nap alatt nem lehet több száz kilométer kerékpárutat igényesen megtervezni úgy, hogy esetleg bővítsék a már nagyon népszerű részeket, vagy esetleg mondjuk útvonal-változtatások legyenek ott, ahol ez szükséges, ott, ahol mondjuk látványosabb vagy kellemesebb helyen lehetne vezetni a kerékpározókat, mint mondjuk egy országút mellett, ahol nincs semmi. Úgyhogy valószínű ennek a fejlesztésnek most pont ez a rövid tervezési határidő lehet a buktatója” – mutatott rá Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub szóvivője.

hirdetés

A fejlesztési minisztérium adatai szerint a magyar kerékpárút-hálózat jelenleg körülbelül 4500 kilométer hosszú, a mostani beruházásokkal ez akár 1500 kilométerrel is bővülhet.