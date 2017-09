Titokzatos helikopter árnyékában nyílt a politikai évad

Orbán Viktor kiadta a választási ukázt a fideszeseknek Kötcsén, miközben családja környezetében egy harmincmilliós helikoptert találtak. Eközben hatalmas botrányt kavart a győri megyés püspök lombikprogram-bírálata. Lázár Jánosról pedig megtudhattuk, hogy nem kommunista, hiszen háromszoros bért fizet korábbi államtitkárának tanácsadásért.

Orbán Viktor Kötcsén nyitotta meg a politikai évadot. A kormányfő az övéi között arról beszélt, nincs lejátszva a 2018-as választás, tanulni kell a 2002-es vereség hibáiból, nem lehet hátradőlni. Az Atv.hu információi szerint úgy fogalmazott, „küzdőtér van”, nem lehet hátradőlni a kormányoldalon. Azért sem, mert Orbán úgy gondolja, hogy bár az emberek rendre és stabilitásra vágynak, de a nyugati példák azt mutatják, hogy a sok ciklusos kormányzást „unhatják is”, ezért frissítésre van szükség a Fidesz esetében is. A kormányfő ismertette a 2018-as kampány főbb elemeit is, amelyek a határvédelem, a közbiztonság, illetve a családok és a munkahelyek biztonsága.

Az esemény előtt több olyan fideszes politikust is sikerült „elcsípnie” a sajtónak akik nem gyakran állnak mikrofon elé. Érdemi okfejtésekre azonban nem nagyon volt példa, Kubatov Gábor pártigazgató például arról beszélt, hogy a legnagyobb kihívás az lesz neki, hogy miközben zajlik a 2018-as választási kampány, azért a Fradi is nyerni tudjon. Rogán Antal olyannyira nem akart a médiával beszélni, hogy a nagy rohanásban még családját is hátrahagyta. Ezt a propagandaminiszter felesége, Rogán Cecília szóvá is tette, mire a tárcavezető leteremtette az újságírókat és összeszedte a családot.

Helikopter, az örökös buktató

Pár órára nagy talány elé állította a közvéleményt Orbán Viktor azzal, hogy a héten egy tűzoltóautó fotóját tette közzé a Facebook-oldalán bármilyen szöveg nélkül. Sokan arra gondoltak, hogy az Orbán család a helikopter mellé egy tűzoltókocsit is vásárolt. Ugyanis a Magyar Nemzet szúrta ki, hogy 30 milliós helikoptere van az egyik családi vállalatnak. Mindez úgy derült ki, hogy a tavaly 730 milliós osztalékot fizető Gánt Kő és Tőzeg Kft. nevű bányavállalat két részre válik, ehhez viszont szükséges volt egy leltár, amelyben a légi jármű is szerepelt.

Nincs gyanúsított az Arton-ügyben

Senkit nem hallgattak még ki gyanúsítottként az Arton Capitalnál áprilisban történt betörés ügyében. A rendőrség a Hír TV Online kérdésére többet nem árult el, mivel a nyomozás még folyamatban van, így az nem derült ki, tanúkat meghallgattak-e már az ügyben. Ismert, a letelepedési kötvényekkel foglalkozó cégtől több százmilliónyi készpénzt, illetve bizalmas dokumentumokat is elloptak. Az ügynek nemzetbiztonsági kockázata is lehet, ám ennek ellenére a kormánypártok nem akarják bizottság elé vinni a témát. A háttérben felsejlik Habony Árpád és a kötvényprogram ötletgazdája, Rogán Antal miniszter is.

Lombikbotrány

A hét legnagyobb vitája kétségkívül Veres András kijelentése miatt zajlott. A győri megyés püspök arról beszélt még a múlt héten Newsroom című műsorunkban, hogy a lombikprogram olyan, mint az abortusz. Kijelentette: a szülők tájékozatlanok, sokszor nem tudják, mibe fognak, amikor jelentkeznek a lombikprogramra. Az augusztus 20-i ünnepi szentmisén veszélyesnek nevezte a lombikprogram támogatásának növeléséről szóló törvényt. Mint fogalmazott, ezzel észrevétlenül belopózik a keresztény értékekre építkező társadalom önfeladásának mételye.

Kaáli Géza kikérte magának a megyés püspök szavait. A hazai lombikbébi-kezelések legnagyobb központjának, a Kaáli Intézetnek az alapítója Egyenesen című műsorunkban azt mondta, hogy évi ezernél is több gyermek születhetett volna meg, ha a kormány időben lép.

Eközben Semjén Zsolt is nekiment az intézetnek. A miniszterelnök-helyettes a Hír TV-nek nyilatkozva azt a látszatot próbálta kelteni, hogy az intézet törvénytelenül működik. „Horror kategóriának” nevezte azt, ami a be nem ültetett embriókkal történik világszerte, és azt is sugallta, az intézetben „a magzati korukat élő magyar emberekkel kísérleteznek, legyilkolják őket, lefagyasszák, kidobják őket, és a szöveteiket felhasználják ipari célra”. Erre reagálva Kaáli emlékeztetett: korábban csak egy állami intézményben fordult elő, hogy pénz hiányában nem tudtak hűtőt venni és ezért fagyasztás helyett kidobták az embriókat.

Semjén azt is kijelentette: a kormány várja az egyház javaslatait a program szabályozására. Egy nappal később azonban Balog Zoltán bejelentette: bővítik a lombikprogram finanszírozási körét. A humánminiszter szerint ez már egy régen előkészített döntés eredménye volt.

Emellett az is napvilágra került, hogy orosz mintára előznék meg az abortuszokat hazánkban. A humánminiszter erről orosz kollégájával tárgyalt, aki annak az 1500 konzultációs központnak a működését ismertette, melyek az abortuszokkal kapcsolatban megelőzési tanácsadást folytatnak. Balog Zoltán erre válaszolva közölte, hogy hasonló centrumok alapítását tervezik Magyarországon is.

Lázár nem kommunista, csak jól fizet

Tanácsadóként foglalkoztatja Lázár János tárcája a korábbi államtitkárt, Sonkodi Balázst, aki nemrégiben maga kérte felmentését posztjáról. Kiderült, új szerződésével fizetése megtriplázódott, 3 millió forintra nőtt. A kancelláriaminiszter a háromszoros fizetést firtató kérdésre azt válaszolta: nem kommunista, hogy a többletmunkát ne fizesse meg. „Háromszor annyi munkáért vagy háromszor olyan fontosságú és minőségű munkáért muszáj háromszor annyit fizetni” – mondta.