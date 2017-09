Tiborcz újra belevetette magát az ingatlanbizniszbe

Az Orbán-hegyen és a budapesti Andrássy úton terjeszkedik tovább a miniszterelnök vejének köre.

A Válasz.hu úgy tudja: most egy 350 millió forintos és egy 290 millió forintos ingatlant húzott be az a társaság, amelynek alapításában Tiborcz István is közreműködött.

hirdetés

hirdetés

Ezekkel együtt már nyolc nagy értékű ingatlan ment át a Tiborcz-kör kezei alatt. A volt Postabank-székházat az év elején meghalt szaúdi Ghaith Pharaonnak adták el, Tiborcz bejáratott üzleti partnerének, a WHB-csoporttal a közbeszerzéseken is hasító Paár Attilának pedig a bodajki kastélyt.