Tesco: sikerről beszélnek a szakszervezetek

Sikeresnek és eredményesnek tartják a Tesco-dolgozók hétvégi országos sztrájkját a szakszervezetek.

Szombaton 27 áruház zárt be a dolgozók munkabeszüntetése miatt, de a többi helyen is akadozott a vásárlók kiszolgálása – ezeken a helyeken diákmunkásokkal pótolták a kieső munkaerőt. Az egyik szervező szerint a Tesco most már kénytelen elismerni, hogy a szakszervezetek valós problémákra követelnek megoldást.

hirdetés

„Az elmúlt két nap bebizonyította, hogy ez a munkavállalók problémája, amit ők fel is vállalnak, hiszen az, hogy ilyen tömegbe odaálltak, szerintem mi sem számítottunk rá, és talán a munkáltató sem számított erre. Tehát ez egy más típusú egyeztetéssé fog válni, nem lehet többé azt mondani, hogy a szakszervezetek által felvetett, felnagyított problémáról van szó” – nyilatkozta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete Tesco alapszervezetének elnöke.

hirdetés

A szakszervezetek 25 százalékos béremelést, és 15 százalékos létszám-bővítést követelnek.