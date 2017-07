Terrorizmus elleni munkacsoportot hoznak létre a V4-ek Izraellel

Közös, terrorizmus elleni munkacsoportot hoznak létre a visegrádi négyek országai Izraellel. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a visegrádi országok és Izrael kormányfőjének tanácskozását követően. Benjamin Netanjahu köszönetet mondott V4-eknek azért, amiért a nemzetközi politikában kiálltak hazája mellett. A felek egyetértettek abban is, hogy a határok védelme kulcsfontosságú a nemzetek biztonsága érdekében, az ellenőrizetlen migráció pedig növeli a terrorfenyegetettséget.

A V4-ek kormányfői most először találkoztak együtt izraeli kollégájukkal. A Vigadóban tartott megbeszélésüket követően a miniszterelnökök együtt álltak az újságírók elé.

„Netanjahu miniszterelnök úr javaslatot tett, hogy állítsunk fel közös munkacsoportot a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt elfogadtuk” – közölte Orbán Viktor.

A magyar kormányfő kiemelte, hogy valamennyien osztották az izraeli kormányfő gondolatait arról, hogy a határvédelem minden nemzet biztonsága szempontjából kulcsfontosságú, az emberek szabad áramlása ellenőrzés nélkül terrorkockázatot jelent.

„Beszéltünk az Európai Unió és Izrael kapcsolatáról is…” – tette hozzá a magyar miniszterelnök. Ez a kapcsolat nem felhőtlen, Izraelt számos bírálat éri uniós politikusok részéről, de a V4-ek többször is kiálltak Izrael mellett. A visegrádiak azt javasolják az uniónak, hogy értékelje Izrael erőfeszítéseit, amit a közel-keleti térség stabilitása és az újabb migránsinváziót megakadályozása érdekében tesz.

„A magyar álláspont az volt, hogy az Európai Uniónak értékelnie kellene azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Izrael állam tesz a térség stabilitása érdekében, és amely nem csak izraeli, európai érdek is, mert véd bennünket az újabb és újabb migránsinváziótól. Mi nagyra értékeljük ezt az erőfeszítést, és azt javasoljuk, az Európai Unió is értékelje ezt nagyra. Hasonlóképpen, áttekintve az Európai Unió és Izrael kapcsolatát, megállapítottuk, hogy ez nem elég észszerű, ez javításra rosszul. Azt szeretnénk Ha az Európai Unió és Izrael kapcsolatát az észszerűség jellemezné, és Izrael bírálata helyett, az Izraellel való együttműködés előtt nyitná ki a kaput, és teremtenénk meg ennek a lehetőségét” – húzta alá Orbán Viktor.

Az izraeli kormányfő megköszönte a visegrádiak kiállását Izrael mellett. Mint fogalmazott: a szélsőséges iszlám jelentette fenyegetés közös kihívás, ami ellen együtt kell küzdeni. „Izrael egyedülálló küldetést lát el, hiszen az egyetlen nyugati ország a régióban, amely képes arra, hogy korlátozza és ezen nagy régión belül harcoljon ezen nagy veszély ellen” – fogalmazott Benjamin Netanjahu.

Izrael miniszterelnöke a múlt erői elleni harc mellett a jövő közös építéséről is beszélt. Elmondta, hazája a világ élvonalába tartozik az innováció terén, Izraelben több ezer startup vállalkozás is működik, amelyekkel a V4-ek cégeinek is megérné az együttműködés.