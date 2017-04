Tényi: A Fidesz már nem arról szól, mint régen

Igen különös módon zárták ki a Fidesz soraiból Tényi Istvánt, miután sorosozásért is feljelentette a kormányzatot. A hivatalos indoklás szerint ugyanis elmaradt az évi kevesebb mint négyezer forintos tagdíjjal. A feljelentéseiről hírhedt korábbi kormánypárti aktivista szerint nem a pártja ellen irányultak bejelentései, hiszen a törvényt mindenkinek be kell tartania. Orbán Viktor pedig az első számú közszolga, aki mindig számon kérhető.

Szinte az egész Orbán-kormányt feljelentette Tényi István, mielőtt kitették a Fideszből. A feljelentéseiről hírhedt korábbi aktivista a Hír TV Egyenesen című műsorában azt mondta, a nem szórakozásból tette meg a számtalan bejelentést: "a törvényeket Magyarországon be kell tartani, és be kell tartatni. Elkeserítő, hogy sokan ezt másképp gondolják". Hozzátette, a hatóságok sokszor nem jár el olyan ügyekben, amelyek a kormánypártok számára kényes lehet. Ismertette, rengeteg ügyben évek óta nem történt előrelépés, és a legtöbb kormányzatnak kínos bejelentése is a kukában landol.

hirdetés

Bár tavaly márciusban zárták ki a pártból, az értesítőt idén áprilisban kapta kézhez azzal az indokkal, hogy pár évvel ezelőtt nem fizette be a tagdíjat. Ám azt nem árulták el, mennyivel tartozik a pártnak, és csekket sem kapott róla. Hozzátette, a Fideszben 3600 forint egy évi tagság, és ez drágának számít a pártok között.

Tényi elmondta, a feljelentései nem a párt ellen irányultak. "Orbán Viktor az első számú közszolga, mindig, mindenkor számon kérhető" - mondta. Tényi azt is kifejtette, hogy feljelentéseivel egyfajta tisztulási folyamatot is el akart indítani a kormánypártban, hiszen a szavazóbázis elöregedőben van, és az új választókat csak így lehet szerinte megszólítani.

A Fidesz szerinte már nem ugyanaz, mint amikor belépett. Akkoriban a szeretet és az összefogás volt a fő jelmondat. Ehhez képest most a miniszterelnöknek viszket a tenyere a tüntetőktől, és a civil szervezeteket pedig a párt szerint ki akarják takarítani - összefogni ellenben senkivel nem akar a Fidesz.

hirdetés

A teljes interjút itt tekintheti meg.