Teljesen kiégett a budaörsi gyógyszergyár

A tűzoltók még mindig a helyszínen vannak, az okokat még vizsgálják. A kiégett épület veszélyessé vált.

Ötezer négyzetméteren csaptak fel a lángok, a veszélyes füst miatt kiürítették a környéket, a rendőrök gázmaszkot is kaptak. Személyi sérülés nem történt, mindenkit sikerült kimenekíteni, a legtöbben megijedtek a sűrű füsttől, amelyet még a fővárosból is látni lehetett. A lakosságot arra kérték, hogy ne nyissanak ablakot, ajtót és lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban. Az M1-es autópályán rendőrségi forgalomlassítást rendeltek el, a budaörsi áruháznál lévő lehajtót pedig egy időre lezárták.

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról számolt be, a raktárban gyógyszert, illetve gyógyszeralapanyagot raktároztak, a katasztrófavédelem több mobil labort is kért a helyszínre, amelyekkel mérték a levegő, illetve a füst károsanyag-tartalmát. Megállapították, hogy a levegő veszélyes anyagot nem tartalmaz, a budaörsi lakosok nem voltak veszélyben. Ennek ellenére biztonsági okokból az igazgatóság ötszázméteres körzetben elzárkóztatást rendelt el, illetve egy hipermarket is ki lett ürítve biztonsági okokból.

Több mint nyolcvan tűzoltót vezényeltek a helyszínre, akik a lángokat megfékezték, de az izzó parázs miatt órákig a helyszínen maradnak. Úgy tudjuk, a tizenötezer négyzetméternyi raktár hetven százalékát és több milliárd forint árukészletet sikerült megmenteni, de a kár jelentős. A kiégett épület is veszélyessé vált.