Jókora drágulás várható a tejtermékeknél

A megnőtt kereslet és az ebből adódó vaj drágulása okozza a tejtermékek árának emelkedését a szakemberek szerint. A vaj világpiaci ára az utóbbi egy évben megduplázódott. A közeljövőben akár 30 százalékkal is drágulhatnak a tejtermékek.

A közkedvelt sajtos-tejfölös lángos várhatóan akkor sem lesz drágább, ha a tejföl ára emelkedik. A bolti polcokon azonban a szakemberek szerint jókora drágulással lehet számolni a tejtermékeknél, miután a vaj világpiaci ára a duplájára emelkedett: Tavaly még 3000 eurót kellett tonnájáért fizetni, idén már 5800-at.

„Szerintem egy 20 forintos emelés max lemegy az emberek torkán, de ötven vagy hetven forint, az már nagyon nem. Főleg aki nagy tételben vásárol, nagycsaládos, vagy olyan helyen dolgozik, vagy nem tudom, ahova kell vinni, akkor az már nagyobb tétel” – fogalmazott egy hölgy a Hír TV-nek.

Minimális emelést viselne el a vásárlók többsége, de van, aki az áremelkedés ellenére is megveszi majd a tejtermékeket.

A világpiaci drágulás miatt a hazai boltokban is emelni kell az árakat, mondja az egyik hazai üzletlánc kommunikációs vezetője. „A gyártók is már és a beszállítók érvényesítették az áremelkedést, az elmúlt időszakban 2-3 hullámban is végbement áremelés, és most azt prognosztizálják, hogy további drágulás várható” – nyilatkozta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Az export is a piac alá vágott, hiszen az Európából Kínába szállított vaj mennyisége az elmúlt években megnégyszereződött. A tejszín és a vaj ára négyéves magyar és európai rekordot döntött.

„Az elmúlt egy évben megduplázódtak ezek az árak. Én azt gondolom, hogy az év végéig, ha hiány nem is fog kialakulni, de egy jelentős áremelkedés várható a fogyasztói árakban, amely akár a 30 százalékot is meghaladhatja” – véli Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

A friss adatok is azt igazolják, hogy jelentősen megnőtt a háztartások kereslete is a vaj iránt Európában: egy francia nyolc kilót eszik meg belőle évente, Németországban pedig fejenként hat kiló fogy. Az uniós átlag pedig csaknem négy kiló.