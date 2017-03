Tarlós: Presztízsberuházás volt a 4-es metró

Elődjével ellentétben Tarlós István megjelent a gazdasági bizottság ülésén, a 4-es metró beruházásáról szóló meghallgatáson. A főpolgármester kiállt amellett, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy Brüsszel minél kevesebb uniós támogatást kérjen vissza. A szocialisták ismét megpróbálták napirendre vetetni indítványukat az uniós források felhasználását vizsgáló különbizottságról – ám az ezúttal sem ment át a kormánypárti többségű testületen.

„Nem esett nehezemre eljönni erre a beszélgetésre” – a korábbi meghívottakkal ellentétben Tarlós István elfogadta a gazdasági bizottság meghívását az OLAF 4-es metróról szóló jelentése ügyében. A főpolgármester azt mondta, egyetlen kivételtől eltekintve, valamennyi feltárt szabálytalanság a 2010 előtti városvezetés felelőssége. Hozzátette: a Demszky-korszakban évekig titkolták a szerződéseket a Fővárosi Közgyűlés elől, de a beruházás teljes költségéről sem kaptak pontos tájékoztatást a szabaddemokrata politikustól.

„Az valóban nagyon különös, hogy mondjuk, összevissza beszél, önmagának ellentmond, elhárítja a politikai felelősséget. Egyszer azt mondja, minden neki köszönhető a 4-es metrónál, ő tud a legtöbbet, másodjára azt mondja, hogy semmihez semmi köze, mindent a BKV bonyolított” – mondta a főpolgármester.

A szocialisták indítványát személyesen vette át a gazdasági bizottság fideszes elnöke. Az MSZP másodszor indítványozta egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amely nemcsak a metróberuházást, hanem valamennyi olyan ügyet tárgyalna, amelyet vizsgált az Európai Unió csalás elleni hivatala. Így napirendre kerülhetnének szerintük a Tiborcz Istvánhoz köthető ügyletek is.

A fideszes többség korábban elvetette az ötletet, a bizottsági elnök most is hárított, mondván, hogy a 4-es metró ügyében ügyészségi vizsgálat folyik, ezért arra nem hozható létre külön vizsgálóbizottság. Bánki Erik azt hangoztatta, most is csak meghallgatásokat tartanak.

„Nyilvánvalóan látszik, hogy a 2018/19-es kampány kezdődik itt meg. Hiszen ennek a bizottságnak nincs ilyen hatásköre, hogy ilyen vizsgálatot folytasson le, amilyen éppen most itt napirenden folyik” – mondta el az MSZP-s Szakács László.

A Jobbik szerint: a szocialistáknak takargatnivalójuk van a 4-es metró kapcsán, a százmilliárdos lopásoknak pedig még mindig nincs felelőse.

„Szerintem ebben a kérdésben pártpolitikától függetlenül összefogásra van szükség, mert a Magyarországot érő károkat a következő időszakban mérsékelni kell. Az már nyilván pártpolitika terepe lesz, hogy a felelősségre vonás hogy történjen meg. Egy tény, hogy az elszámoltatás döcögött az elmúlt időszakban, ezzel pedig minden magyar állampolgár joggal lehet elégedetlen” – jelentette ki Volner János, a párt frakcióvezetője.

Nem szeretnék egy korábbi vezetés sarát közpénzből finanszírozni – erről már a gazdasági bizottság elnöke beszélt.

„Azt szeretnénk megtudni a későbbiekben is, hogy azok a metrópénzek, amik a beruházás kapcsán eltűntek, hova vándoroltak? Illetve közös célunk – ezt főpolgármester úr most is megerősítette – hogy az az 59 milliárd forint, amit az OLAF esetleges visszafizetési követelésként megemlít, az a legkisebb mértékre szorítódjon le” – fogalmazott Bánki Erik.

Az ügyben a főváros eseti vizsgálóbizottságot állított fel.

„Most kezdték el a munkát. Ami az Alstomot illeti, az a vizsgálat befejeződött. Ezt elnök úr meg is fogja kapni a héten az újabb anyagokkal együtt. Ami pedig a Lázár miniszter úr feljelentését jelentő vizsgálatot illeti, azt a kibővített vizsgálóbizottság vagy a héten, vagy a jövő héten fogja vizsgálni. Amint eredményekre jut, akkor a bizottság elnöke, Borbély Lénárd polgármester úr, be fog számolni önöknek, illetve a sajtónyilvánosságnak róla” – jelentette ki Tarlós István.

A főpolgármester hozzátette: Budapest az utóbbi években többet fejlődött, mint az azt megelőző 15 évben, a 4-es metró pedig csak presztízsberuházás volt, mert alig gyorsabb, mint a 7-es busz.