Tarlós: Orbán nem fújt visszavonulót

Cáfolta Tarlós István, hogy a miniszterelnök visszavonulásra kérte volna személyes találkozójukon.

A főpolgármester Orbán Viktorral a Parlamentben találkozott tegnap, miután kiderült, hogy a Momentum Mozgalom negyedmillió szavazatot gyűjtött össze az olimpiáról szóló népszavazáshoz. Tarlós István az állami tévében azt mondta: Orbán Viktor biztosította őt arról, nem akarja Budapestre hagyni az olimpia kérdését. A főpolgármester hozzátette: elképzelhető, hogy Budapest visszamondja a 2024-es pályázatot, mert sokatmondónak tartja, hogy 266 ezer aláírás gyűlt össze a kérdésben.

„Én mondtam, ezt a mondatot egy szövegkörnyezetben és egy pillanatig sem akarom letagadni. Azok alapján az információk alapján, amik a Fidesz frakcióüléséről úgymond kiszivárogtak, azzal együtt továbbra is fenntartom, hogy elképzelhető egy ilyen lépés még akkor is ha a Momentumnak ez nem tetszik. Már csak azért is, mert ők ugye nem akarnak olimpiát. Ha most – tételezzük fel – nem lenne olimpia akkor teljesül a kívánságuk” – mondta Tarlós István.

