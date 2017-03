Tarlós és az egyik gyermeke is használja a 3-as metrót

Márciusban állhat forgalomba az első négy felújított metrókocsi a 3-as vonalon – a többi között erről beszélt a főpolgármester az Indexnek adott interjújában.

Tarlós István kiemelte, a vonalra megvan a forrás, ezért bízik abban, hogy a kiviteli tervekre most nem túlárazott pályázatok érkeznek majd. A városvezető azt is mondta, a szakvélemények szerint nem balesetveszélyes a 3-as metró, ő maga is használja, egyik gyermeke pedig naponta utazik rajta. Hozzátette: a BKV vezetői az első negatív szakvélemény után le fogják állítani a metrót.

