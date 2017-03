Tarlós: A közterület-felügyelet nem erre lett kitalálva

Felülvizsgálná a kerületi közterület-felügyeleteket a főpolgármester.

Tarlós István a TV2 Mokka című műsorában azt mondta, a szervezetek jelenleg teljesen önállóak és eléggé dezorganizáltan működnek, ezért a szellemiségüket is, és a helyzetüket is érdemes volna felülvizsgálni. Hozzátette, nem az a feladatuk, hogy az autósokat üldözve szabályos „pénzbehajtásnak látszó akciókat bonyolítsanak le”.

Tarlós István pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a térfigyelő kamerák alapján kiszabott közlekedési szabályszegési bírságot ne fizessék be az autósok. A főpolgármester emellett kezdeményezi a közterület-felügyeletről szóló törvénymódosítást is. Közlekedési szakjogászok azonban kockázatosnak tartják a bírságok be nem fizetését.

