Támadás egy kitűző miatt – a Fidesz a tüntetőket okolja

CEU-s kitűzője miatt támadtak meg egy férfit és két barátját egy pesti belvárosi folkkocsmában. Az ellenzék a kormány által irányított uszításról beszél. A Fidesz alelnöke a tüntetőket hibáztatja.

„Tegnap hajnali egy óra körül engem és két barátomat megtámadott két nagydarab férfi az egyik népzenei klubban a Dob utcában. Mindezt a CEU-s kitűzöm miatt” – így kezdődik az a bejegyzés, melyet a kocsmai verekedés egyik érintettje osztott meg a CEU-t támogató nyilvános csoportban. Azt írja, a támadóik azt kiabálták, hogy nem tűrik meg maguk között a nemzet ellenségeit. A három férfi komolyabb sérülés nélkül megúszta a verekedést, és a szórakozóhely nyilvánosan is bocsánatot kért a vendégektől. Az MSZP azonban újabb incidensektől tart. A párt elnöke szerint a kormányoldali nyilatkozatok hergelik a közvéleményt.

„Bayer Zsolt uszító publicisztikái és a miniszterelnök viszkető tenyere egyenesen vezet oda, hogy egyesek úgy érzik, adott esetben egy kis városban, hogy erőszakkal kell a véleményüknek hangot adni. Nem szokatlan ez a Fidesz eszközeiben, szeretnénk elmondani, hogy az erőszak a vesztesek politikája” – reagált Molnár Gyula.

Amíg a baloldali párt azt követeli, hogy a miniszterelnök vonja vissza húsvéti nyilatkozatát, addig a kormánypárt alelnöke a parlamentben inkább a tüntetőket hibáztatta – Németh Szilárd szerint ugyanis ők alig várják, hogy elcsattanjon az első pofon.

„De természetesen láthattuk az elmúlt napok tüntetéseinél, hogy bármennyire is provokálták a rendőröket Soros György megbízottjai, bármennyire is várták már, hogy elcsattanjon egy pofon is az utcákon a békés járókelőkbe, közlekedőkbe belekötve, a mi rendőreink mindig törvényesen és szakszerűen jártak el, köszönet érte” – nyilatkozta a Fidesz alelnöke.

Ez már az ELTE gyakorlója, a Trefort Gimnázium, ahol a tantestület 2/3-ada, összesen 40 tanár ellenezte nyíltan a CEU-törvényt. Nyilatkozatuk ellenére kedden Áder János köztársasági elnököt fogadhatják, aki a fenntarthatóságról tart órát a diákoknak.

„Hosszas egyeztetések, belső viták, beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy nem állunk el az előadástól, hanem megpróbáljuk azt megmutatni, hogy ez az iskola mennyiben más hely, mint az utca esetleg. Vagy sok más hely, hogy itt úgy tudunk egy államfőt tisztelettel és a téma iránt érdeklődéssel meghallgatni, hogy közben a diákoknak, a tanároknak és hát a vezetésnek is van egyébként véleménye egy aktuális politikai kérdésről vagy egyébként a közoktatás kérdéseiről” – mondta az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója, Csapodi Zoltán.

A lex CEU visszavonásáról szóló szocialista javaslatot közben továbbra sem tudja tárgyalni a parlament – Kövér László házelnök ugyanis majd két hete nem tudta kijelölni hozzá az illetékes bizottságot.