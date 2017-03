Sztrájkolhatnak a BKV dolgozói, 30 százalékos béremelést akarnak

Sztrájkra készülnek a BKV dolgozói, ha munkabérük nem emelkedik legalább 30 százalékkal.

Egyre többen távoznak, mert a hazai Volán-társaságok és a MÁV is magasabb fizetést kínál dolgozóinak. Ráadásul magyar buszsofőrök toborzásába kezdett a bécsi tömegközlekedési vállalat is. A szakemberhiány a BKV működőképességét veszélyezteti. Tokody Marcell, a Jobbik fővárosi képviselője szerint elkeserítő, hogy a dolgozóknak sztrájkolniuk kell a megélhetésükért.

hirdetés

„Régen a BKV dolgozók családtagjai is kaptak utazásra jogosító utazási igazolványt, e- most már csak a dolgozóknak jár. Tehát nem igaz az, hogy nulla helyzet lenne, gyakorlatilag még rosszabb helyzetben vannak a BKV-dolgozók, mint évekkel korábban. Ezen természetesen változtatni kell. Az is tény, hogy a főváros nagyon rövid pórázon van fogva a kormány részéről, tehát ez elhibázott politika. Megint csak a kormányzathoz jutunk vissza, ami a kormányzattól eredeztethető, és elsősorban ott kell változtatni” – hangsúlyozta a Hír TV-nek Tokody Marcell, a Jobbik fővárosi képviselője.