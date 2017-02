„Szoros az állás a Fidesz és a szocialisták lopási versenyében”

A multik a főváros liberális vezetésével közösen lopták meg a magyar államot – Lázár János szerint ez a lényege a 4-es metróberuházásnak. A kancelláriaminiszter a csalás tankönyvi példájának nevezte a több mint 430 milliárdos projektet, amelyből eddig 380 milliárdot rendezett az állam. A fennmaradó összeget a hatósági vizsgálatok lezárultáig nem fizetik ki. A brüsszeli jelentés szerint a 4-es metróra költött pénz több mint harmadát lopták el vagy használták fel szabálytalanul.

„2006 március, 2006 március, 2006 július...” – azoknak a szerződéseknek a dátumait sorolta a főpolgármester, amelyekben a 4-es metró beruházással kapcsolatban szabálytalanságokat talált az Európai Csalás Elleni Hivatal. Tarlós István korábban is azt mondta, hogy egy kivételével mind az előző városvezetést érinti.

A közrádiónak most is azt hangsúlyozta, hogy az ügyben Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármester felelőssége merül fel. „Mikor a korábbi főpolgármester, Demszky Gábor politikai felelősség elől menekül, mert a jogi felelősségét neki sem firtatnám, de mikor politikai felelősség elől menekül, az nevetséges és már-már szánalmas. Egyfelől azért, mert egy főpolgármester, aki akár 20 évig, akár egy hétig vezette ezt a várost, a vezetése időtartamára egyszerűen nem mondhatja azt, hogy nincs politikai felelőssége” – emelte ki Tarlós István.

Lázár János ugyancsak a közrádióban azt mondta: az OLAF-jelentésből az is látszik, hogy a magyar állam által biztosított támogatásoknál is lehettek csalások. Szerinte a fővárosnak kell visszafizetnie az ellopott pénzeket. „A fővárosi önkormányzat és a főváros azért kerül nehéz helyzetbe Demszky Gáborék tevékenysége miatt, mert egyrészről a támogatást vissza kell fizetni, tehát az EU visszakéri a pénzt, és a magyar költségvetés is kerülhet olyan helyzetbe, hogy visszakéri a pénzt. Ezenkívül pedig nyilvánvaló, hogy meg kellene próbálni a kivitelezőktől, a külföldi multinacionális cégektől visszakérni az összegeket. Ez a főváros dolga lesz. A kormány az adófizetők pénzét vagy az Európai Unió az adófizetők pénzét a fővárostól tudja visszakérni” – nyilatkozta a miniszter.

A Demokratikus Koalíció koncepciós pert emleget, és vizsgálatot sürget. „Nem is értem, hogy miért a fővárosnak kellene visszafizetni, hogyha nem a főváros lopta el a pénzt. Fizesse vissza az, aki ellopta. És ebben nyilvánvalóan vizsgálják ki, hogy milyen fideszes érintettség van, milyen más pártokbeli érintettség van” – közölte Élő Norbert, a Gyurcsány-párt elnökségi tagja.

A Jobbik szerint szoros az állás a Fidesz és a szocialisták lopási versenyében. „A Jobbik, amennyiben kormányzati szerephez jut a választóknak a bizalmából, egyértelműen ellenőrizni fogja az uniós illetve hazai forrásoknak a felhasználását. És amennyiben ezeket politikusok hajtják végre, úgy rájuk dupla akkora büntetési tétel vonatkozna, és a felelősök a saját vagyonukkal kell feleljenek” – hangoztatta Pintér Tamás, a párt szóvivője.

Demszky Gábor korábban azt nyilatkozta: nincs köze a 4-es metró körüli visszaélésekhez, és ha kell, áll a vizsgálatok elé.