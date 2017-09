Szijjártó visszaszólt a kancellárjelöltnek

Visszaszólt a magyar külügy a német kancellárjelöltnek.

Szijjártó Péter szerint az nem érti Európa jelenlegi helyzetét, aki nem sorolja a szolidaritás kérdéskörébe a határvédelmet. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kormány csak a közösen elfogadott jogszabályokat tartatta be, amikor nem engedett be migránsokat érvényes okmányok nélkül.

„Végre Németországban is észrevették azokat az elképesztő erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tesz, tett azért, hogy európai kötelezettségeinknek megfeleljünk, és hogy ne csak Magyarországot, hanem Európát is megvédjük. Én azt gondolom, hogy garanciám van arra, hogy a jövőben is elő fogunk jönni ezekben a vitákban, … mert meg fogunk felelni annak a történelmi kötelezettségünknek is, hogy általában mi védjük meg Európát, amikor nagy baj van” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.