Magyarország 2021 után új, hosszú távú gázszállítási megállapodást köt a Gazprommal.

A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról is, hogy az orosz gázipari óriás az idén 900 millió köbméternyi gázt tárol be a magyarországi tározókba. Szijjártó Péter kétnapos moszkvai látogatása alatt találkozott a Gazprom és a Roszatom vezérével is.

