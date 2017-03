Szigetvári: A CBA rossz mutatói miatt gyengíti a Fidesz a konkurenciát

Elképzelhető, hogy a kormányközeli üzletlánc, a CBA zárt rossz évet, és ezért akarja a Fidesz extra terhekkel gyengíteni a konkurens kereskedőhálózatokat – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Szigetvári Viktor.

Az Együtt politikusa szerint ha a kormány megadóztatja például az üzletek előtti parkolást, azzal csak azt éri el, hogy az élelmiszerek áfájának csökkentése ellenére ismét drágulhatnak egyes termékek.

„Én azért nem is értem, mert ha a Fidesz most sikerként jelentette be, hogy csökkentette bizonyos élelmiszercsoportok áfáját – szerintem rosszul oldották meg, miközben elfogadható Európában is alapvető élelmiszereknél egy csökkentett áfa – azt látom, hogy az áfát itt csökkentik, megemelik a parkolóért a pénzt, a nap végén biztos vagyok benne, hogy a csirkefarhátnál is, meg minden más terméknél a magyar fogyasztók fogják megfizetni ennek az árát, mert az üzletek a maguk pénzéből nem fognak erre több pénzt költeni” – fejtette ki Szigetvári Viktor.

Tekintse meg a teljes interjút:

