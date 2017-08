Sziget: keményen megvámolják a vendéglátó egységeket

Csak a fesztivál végén mondanak pontos számot a szervezők a Sziget idei költségeiről. Azt viszont elárulták, hogy a fellépők gázsija a költségvetés felét viszi el. A kártyás fizetőrendszer kiépítése és üzemeltetése sokba kerülhet, az alkoholt is kínáló vendéglátósoktól a forgalom csaknem felét kérik el helypénzként.

A Nagyszínpadon Pink lesz a sztárvendég, a Grammy-díjas amerikai énekes koncertje nyitja a 25. Sziget Fesztivált augusztus 9-én este. A bérletesek napokkal korábban letáborozhatnak a Hajógyári-szigeten – némi felárért. Ha rádobnak 15 ezer forintot a 99 ezer forintos hetijegyre, akkor már vasárnap beköltözhetnek, és kimazsolázhatják a legjobb sátorhelyeket.

„A kereskedelmi mennyiségű folyadékok bevitelét korlátozzuk, ennek kereskedelmi okai vannak, de természetesen ennek a hőségriasztás fokától függően különböző szinteken és kategóriákban feloldásra kerülnek és amennyiben a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben, akkor a mi részünkről is történik vízosztás. Egyébként, normál üzemben is, azokon a tömegtartózkodású helyszíneken, ahol fokozott kockázat van, vagy egy időben sok ember tartózkodik – például a nagyszínpad frontja, vagy azok a helyszínek, ahol egyszerre sokan vannak – ott egyébként is szoktunk vizet osztani. Illetve a bejáratoknál és a közlekedő utakon van külön párahűtéses rendszer” – közölte Benis Dániel, technikai rendező.

A leggyakrabban fogyasztott italoknál idén sincs árverseny, egy fél literes ásványvízért 500, egy korsó csapolt sörért pedig 700 forintot kérnek majd egységesen. Készpénzzel nem lehet fizetni, csak paypass-os bankkártyával, mobiltelefonon tárolt digitális pénztárcával vagy a fesztivál saját feltöltős kártyájával.

„Körülbelül száz ételt értékesítő egység van és körülbelül ugyanennyi bár, ahol alkoholos italokat lehet vásárolni. Más a forgalmi százalék mértéke az alkoholos italoknál és más az ételeknél. Egy olyan százalék van meghatározva, ami magában foglalja egyébként a teljes készpénzmentes fizetési rendszernek a költségét is, tehát ezt nyilvánvalóan fedezni kell és ezt a vendéglátás forgalmából fedezzük, úgyhogy ilyen módon az ételes egységek 25 százalékot adnak le a bruttó forgalmukból, az italosok pedig 42-őt” – mondta Kádár Tamás, a Sziget Kft. ügyvezető igazgatója.

A fesztiválon hatszáz orvos és ápoló teljesít szolgálatot. „A Szigeten 9 szektorban, 3 fős elsősegélynyújtó járőrök, időnként 4 fős biztonsági személyzettel kiegészített járőrök teljesítenek szolgálatot és megpróbálják egyrészről a segítséget közel vinni a látogatókhoz, másrészről felismerni azokat a szituációkat, amelyek egészségügyi kockázatot jelentenek” – mondta Szeles Géza, a Helperek Egyesület elnöke.

A napijegy 22.500 forintba kerül.