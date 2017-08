Szétverik a Nyugati teret – káosz várható

Bár az érintett szakasz felújítása hónapokig még biztosan nem kezdődik el, október végéig mégis komoly forgalmi változások, sávlezárások lépnek életbe a Nyugati téren a hármas metró felújítási munkálatai miatt. A cég szerint a munkálatok elkerülhetetlenek, és azokat kizárólag mostanra, az iskolakezdésre lehetett időzíteni.

Szeptember elsejétől indul az új tanév, így visszaáll a Nyugati téren a megszokott forgalom. A BKK pedig éppen ősz elejére ütemezte be a metrófelújítási munkálatok felszíni előkészítését.

A tervek szerint a hármas metró pályafelújítási munkálatai idején közlekedő pótlóbusz nem a mögöttem látható Nyugati téri felüljárón, hanem mellette közlekedne, a jelenlegi forgalmi szabályok szerint azonban a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út között nem lehet egyenesen áthajtani a Nyugati téri kereszteződésen. Azt azonban nem tudni, hogy ténylegesen mikor kezdődhet meg a 3-as metró ezen szakaszának felújítása, így mikor lesz szükség a pótlóbuszokra.

A változások a négyirányú kereszteződés szinte minden pontját érinteni fogják, ideiglenesen megszűnik a kanyarodó sáv a Bajcsy-Zsilinszky útról a Margit híd irányába, de sávszűkület lesz szinte minden kanyarodó sávban, így a Margit híd felől a Váci útra is. A Párbeszéd szerint nem csak az időzítéssel van baj.

„Tudjuk azt, hogy egy lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Most, hogy kiderült nem is olyan régen, hogy a két másik szakasznak a felújítása kitolódik, nem is tudni, mikorra, hiszen a tendert visszavonták, leállították pénzhiány miatt. Valójában – nem azt mondom, hogy hiába újítjuk fel ezt a szakaszt – csak látni kell azt, hogy az egész metró értelmezhetetlen lesz. Tehát az, hogy egy szakasz fel van újítva, az nem jelenti azt, hogy az egész metrón közlekedés normális lesz, biztonságos lesz, használható lesz” – mondta V. Naszályi Márta, a párt elnökségi tagja.

Nem csak a felújítással járó, indokolatlan forgalomkorlátozással van baj az egyik civil szervezet szerint.

„A közvélemény még mindig semmit nem tud ezeknek az állomásoknak az építészeti kinézetéről, nem tudjuk, hogy hogy fogják ezeket felújítani” – vélekedett a Közlekedő Tömeg csoport alelnöke, aki érthetetlennek tartja a sietséget. Kelemen Tamás arra emlékeztet, ősszel a metró északi szakaszán kezdődik meg a felújítás, ez pedig nem érinti a Nyugatit, a munkálatok folytatására pedig még nincs pénze a fővárosnak.

„Gyakorlatilag még nincsen meg a szerződés a középső szakasz felújítására, tehát az sem lehet tudni, hogy mikor fog pontosan megtörténni annak a résznek a felújítása. Így nyilván a pótlás sem biztos, hogy valaha meg fog történni, nyilván jó lenne és erre fel is kell készülni, arra viszont tényleg nincs indok, hogy most két hónapra lezárják, éppen ekkor” – jelentette ki a szervezet elnöke.

Kerestük a BKK-t is, akik írásban annyit közöltek: az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának feltétele, hogy a metrópótlás előkészítése megtörténjen. Ez azonban a társaság járatait nem érinti.