Szepesi: A mikrofon az én nagy szerelmem

Az aranycsapat 12. játékosának is nevezett Szepesi Györgyöt köszöntötték ma Budapesten.

A legendás rádióriporter vasárnap töltötte be kilencvenötödik életévét. Ő közvetítette 1953-ban a 6:3-as magyar győzelemmel végződő londoni futballmérkőzést, majd annak budapesti visszavágóját is, amikor az Aranycsapat 7:1-re győzte le az angol válogatottat. Szepesi számos olimpián is közreműködött, a nyolcvanas évek elején az MLSZ elnöki tisztségét is betöltötte.

„A mikrofon az én nagy szerelmem. Na most amíg mindig azt mondhatnám, hogy örök szerelem, akkor is igazat mondanék. Amerre fordulok, mindenütt csak barátot látok, és mindenütt olyat, akivel örökre ezt a barátságot összekapcsoljuk. Köszönöm neked, hogy meghívtál, köszönöm, hogy itt lehetek, és maradok is” – mondta a rádióriporter, Szepesi György.