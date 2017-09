Szépen teljesített Siófok

Sokat költött idén a biztonságra és a színvonalas programokra Siófok, a vendégek pedig meghálálták. Az eddigi adatok alapján ebben az évben is tovább nőtt a regisztrált vendégéjszakák száma. A városvezetés célja, hogy a bulituristák helyett a családosok válasszák úti célul Siófokot.

Hello Siófok – mostantól ezzel a felirattal is fotózkodhatnak a balatoni városba látogatók. A polgármester nyárzáró beszámolója szerint Siófokon tavalyhoz képest továbbemelkedett a vendégéjszakák száma. Idén kevesebb volt a regisztrált bűncselekmény a Petőfi sétányon, a polgármester szerint azért, mert a vendégeket kamerákkal és biztonsági őrökkel védték.

hirdetés

„Valóban biztonságban érezhette magát az, aki idén nyáron a Petőfi sétányra jött szórakozni, mi sem mutatja egyébként ezt jobban, ami számomra, de azt gondolom, hogy minden itt jelen lévő számára is örvendetes, ha valaki az idén nyáron akár este 8-10 óra közötti időszakban lesétált a sétányra, rengeteg gyerekes családot láthatott” – fogalmazott Lengyel Róbert független polgármester.



Az egyik négycsillagos siófoki szállodába is főként családosok jöttek idén nyáron. A vendégek kétharmada magyar, de egyre több a külföldi is.

„Fő küldő területek továbbra is a német nyelvterületek, elsősorban Németország, kevésbé Ausztria, de minden évben egyre növekvő tendenciát mutatnak a kisebb desztinációk is, szállodánk szempontjából kisebb desztinációk, mint a Benelux államok, vagy a környékbeli visegrádi országból érkeznek egyre nagyobb számmal hozzánk” – árulta el Sternóczky Balázs, a Hotel Azúr Siófok értékesítési vezetője.

A strandbüfések szerint ezen a nyáron többen jöttek, és többet is költöttek a vendégek. „Én ebben az évben úgy vettem észre, hogy sokkal kevesebb, aki hűtőtáskával jön, és azt is látom, hogy céltudatosan mennek valahová. Tehát ahol vannak büfék, éttermek, sokkal nagyobb a tömeg, mint ahol nincs büfé” – jegyezte meg Belényesi László büfétulajdonos.

hirdetés

Tavaly összesen 1 116 273 vendégéjszakát regisztráltak Siófokon. Idén az év első hét hónapjában további 3,2 százalékos emelkedést mutatnak az adatok.