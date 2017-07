Szent-Iványi: Orbán hízeleg a despotáknak

Árt Magyarországnak a keleti nyitás, az, hogy Orbán Viktor és a magyar diplomácia illiberális despota vezetőkkel tart fenn szoros kapcsolatot.

Ezt mondta Egyenesen című műsorunkban a Magyar Liberális Párt külpolitikai szakpolitikusa. Szent-Iványi István szerint a keleti nyitásnak egyáltalán nincs gazdasági haszna, viszont emiatt Magyarországot egyre kevésbé tekintik a nyugati világ, az Európai Unió megbízható részének.

„Ennek lélektani oka kell, hogy legyen, politikai oka biztosan nincs, hogy ő kifejezetten hízeleg a despotáknak, ezeknek a zsarnoki vezetőknek, vagy diktátoroknak, tehát kényszert érez arra, hogy őket személyükben is dicsérje és az országukat is folyamatosan dicsérje. Nincs ok erre, tehát találkoznak ezekkel az emberekkel időnként más nyugati vezetők is, de erre én példát nem tudok, hogy valaki így földicsérje ezeket a vezetőket” – mondta Szent-Iványi István.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

