Szembemegy Brüsszellel a magyar kormány

Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy hagyja abba a Brüsszel ellen indított plakátkampányt.

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint azonban Magyarországnak kötelessége kinyilvánítani véleményét.

„A magyar kormánynak egyetlenegy feladata és felelőssége van: hogy a magyar emberek érdekeit képviselje. Ennek megfelelően ami nekünk nem tetszik Brüsszelben, nyilvánvalóan kritizálnunk kell, és el kell mondanunk a véleményünket. Sőt, el kell mondani és meg kell hallgatni az emberek véleményét is. Egy politika, Magyarország politikája is csak akkor lehet sikeres, ha az emberek akaratára épül. Ezért kell megkérdezni ebben a kérdésben is az emberek véleményét” – fejtette ki Tuzson Bence.

