Szelídebben csicskázott ma a kormány a parlamentben

„Ha fideszes haverok milliárdokhoz való hozzájutását nem ismernek se Istent, se családot, se hazát” – a gyermekotthonok mostoha állapota és a filmügyi kormánybiztos által kezdeményezett javaslat között vont párhuzamot az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó napirend előtti felszólalásában.

„Egy vizsgálat szerint több gyermekotthonban jogsértően korlátozzák a gyerekek személyi szabadságát. Ehhez képest most a tárca azon munkálkodik, hogy a kiskorúak éjszakai filmforgatáson való munkáját legálissá tegye Andy Vajna számára. Tehát miközben az ombudsman kéréseit sorozatosan évekig figyelmen kívül hagyja a szociális tárca, aközben akár napok alatt képes előkészíteni egy olyan jogszabály-módosítást, amely minden bizonnyal ellentétes a gyermekek érdekeivel” – hangoztatta Bangóné.

A szocialista képviselő a humán tárca államtitkárának intézett kérdéssel fejezte be felszólalását. Rétvári Bence visszafelé mutogatott a szocialisták kormányzására.

„Emlékezzünk arra, amikor az önök kormányzása volt, az adományt is megadóztatták, amit jótékony célú alapítványoknak ajánlottak föl. Akkor valahogy nem volt ennyire fontos a gyermekeknek az érdeke. Azt láttuk, akkor is adóemelésekre készültek, most is Botka Lászlóval, Botka László nélkül ez mindig ugyanaz a szocialista párt, amely nem a gyerekekre figyel oda, hanem nemzetközi cégeknek az érdekére figyel oda, és aki egyébként kormányzása alatt Andy kaszinókoncesszióit minden egyes alkalommal meghosszabbította” – vágott vissza Rétvári.

„Magyarországon évente négyszázmilliárd forintot lopnak el korrupciós ügyletek kapcsán” – a Jobbik alelnöke a pártja földesúradó-javaslatát ismertette napirend előtt. Volner János szerint biztosítani kell, hogy a Fidesz-közeli nagyvállalkozók is kivegyék a részüket a közteherviselésből.

„Úgy meg kell adóztatni Mészáros Lőrincet, Garancsi Tibort, Andy Vajnát és a hozzájuk hasonló, úgynevezett üzletembereket, hogy elveszítsék néhány év alatt a vagyonuk jelentős részét, ezzel is gyarapítva a költségvetést” – jelentette ki Volner János.

„A mostani felszólalása is azt bizonyítja, hogy rohamléptekben zajlik a Jobbik baloldali fordulata” – a Miniszterelnökség államtitkára válaszul szinte lemásolta a miniszterelnök múlt heti felszólalását.

„A Jobbik egy oligarcha politikai cselédjének szegődött, ez a helyzet. Olyan politikai cselédnek, ami már nem hisz semmiben, csak a pénzben és a hatalomban, olyan politikai cselédnek, ami teljesítményt ugyan nem tud felmutatni, de soha nem látott agresszivitással próbálja ellensúlyozni. Ezért fordulhat aztán elő, hogy az SZDSZ-től igazolt tanácsadóknak nagyobb szava lehet, mint bárkinek az előttem ülők közül” – mondta Dömötör Csaba.

