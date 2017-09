Széles buszt gyárt, szerinte a migránsok miatt is fontos ez

Kifizetődő a kormányzattal való együttműködés az egykori Echo TV-tulajdonos Széles Gábornak: az üzletember, akinek médiavállalkozását Mészáros Lőrinc vette át, most a honvédséggel együttműködve gyárt autóbuszokat – egyelőre a prototípusnál tartanak, de az ígéretek szerint egy éven belül 40 jármű készülhet el 4 milliárd forintért. Széles Gábor abban bízik, hogy a hadiipari megrendelésekkel ismét növekedési pályára állhat a cége. Az új busztípus elsődlegesen csapatszállítási célokat szolgál, de 4 órán belül átalakítható kórházi üzemmódra vagy rabszállításra is.

Új, magyar gyártású tűzoltóautókat kapott a katasztrófavédelem. A járművek 16 megyében szolgálnak majd, értékük meghaladja a 3 milliárd forintot. A prototípust 3 éve mutatták be, a sorozatgyártás tavaly indult. Idén 54 készül el, ezek közül adtak most át 25-öt. A belügyminiszter a hírtévé kérdésére azt mondta: a következő években a magyar tűzoltókocsikat gyártó BM Heros hamarosan mentőautókat is forgalomba fog állítani.

„Ez a Heros cég, aki jelen pillanatban ezeket a tűzoltóautókat előállította, hasonló színvonalú mentőautókat is fog tudni gyártani. Bízunk benne” – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter.

Magyar buszgyártási stratégiát is meghirdetett a kormány – ez azonban még akadozik. A Volán januárban kötött szerződést a részben a jegybankelnök unokatestvérének az érdekeltségébe tartozó Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó céggel 180 új járműre 15 milliárd forintért. Ám az ígért buszokból az augusztusi határidőre egy sem készült el – a Volán viszont nem rúgta fel a megállapodást, inkább duplázta a teljesítési határidőt.

„Hosszabbítani is kellett mindenképpen, mert közben változtak azok a jogszabályok, amelyek a szükséges alkatrészeket és berendezéseket írták elő. Emiatt kellett a szerződést módosítani, így meghosszabbodott a teljesítési határidő, másrészt azt se felejtsük el, hogy korábban ez a magyar gyártó néhány száz darabos megrendeléseket kapott csak, most a nemzeti buszprogramnak köszönhetően jóval nagyobb tételben lehet majd buszokat gyártani, ehhez a szüksége munkaerőt fel kellett venni, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a szükséges igény teljesüljön” – magyarázta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

A honvédek részére készülő buszok is csak a prototípusnál tartanak. Ezt mutatták be Székesfehérváron az Ikarus Járműtechnikai Kft. gyártelepén.

„A katonáink 6 hónapra kimennek ilyen veszélyes helyekre, és nem tudjuk őket tisztességesen leváltani, nem tudjuk őket hazahozni szabadságra, mert nem rendelkezünk olyan eszközökkel, légi szállítási eszközökkel sem, repülőgépekkel, vagy korlátozott mértékben, és az autóbuszaink is elöregedett állapotban vannak” – emlékeztetett Simicskó István honvédelmi miniszter.

2019 végéig 100 új buszhoz jut a honvédelem, melyekből 40 egy éven belül elkészül – 4 milliárd forintért. Az új busztípus elsődlegesen csapatszállítási célokat szolgál, de 4 órán belül átalakítható kórházi üzemmódra, vagy rabszállításra is alkalmas.

„Azért az emberben felmerül az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha egyszer csak az EU-n belül a migránsokat mondjuk vissza kell szállítani akárcsak a tengerpartig, hogy Líbiába vagy valahova tovább vigyék, és aligha valószínű, hogy ezeket a migránsokat olyan buszokkal lehet vinni, mint amilyennel ők jöttek. Tehát magyarán szólva fegyveres kíséret satöbbi, egy fontos dolog” – mondta Széles Gábor.

A kormányközeli Echo TV egykori tulajdonosa, Széles Gábor abban bízik, hogy a hadiipari megrendelésekkel ismét növekedési pályára állhat a cége.