Szelényi: Elfogadhatatlan a kormány menekültpolitikája

Elfogadhatatlannak nevezte a kormány menekültpolitikáját Szelényi Zsuzsanna - az Együtt politikusa Reggeli járat című műsorunkban beszélt a jogi határzár szigorításának következményeiről.

A párt szerint szükségtelen az egyébként világszinten is igen-szigorú szabályozás további módosítása, ráadásul a törvény a menekültkérelem beadásakor nem szelektál az illegális bevándorlók és az engedéllyel itt tartózkodók között. „Most már csak olyan helyek vannak Mo-n amelyek zárt intézmények és ezeket is be fogják zárni és mindenkit a zónába telepítenek. Teljesen szükségtelen és embertelen megoldások és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az embertelenség az nem semmi módon nem segíti elő a biztonságot” – mondta a Hír TV-ben az Együtt országgyűlési képviselője.

