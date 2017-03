Szél szerint Lázár hazudik a Paks II. ügyében

Az LMP úgy látja, a kormány kijátssza a magyarokat, és eltitkolja a valóságot a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban.

Szél Bernadett, a párt társelnöke szekszárdi sajtótájékoztatóján azt mondta, Lázár János hazudik, amikor arról beszél, hogy a beruházás költségeinek túllépését nem a magyar adófizetők pénzéből fizetik. Az LMP-nek ezzel kapcsolatban ellentétes információik vannak Brüsszelből. Az ökopárt továbbra is elkötelezett abban, hogy népszavazás döntsön a bővítésről.

„Ez az egész történet azért is fontos, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a konkrét költségkeret, amiről most beszélünk, ez a bizonyos négyezermilliárd forint, ez négyezermilliárd lesz-e. Az atomipar működését tekintve, ahogy eddig láttuk más országokban, két-háromszáz százalékos túllépések is előfordulnak. Tudni szeretnénk egész pontosan, hogy ki vállalja a felelősséget a szinte borítékolható költségtúllépésekért és a szinte borítékolható időbeli túllépésekért is” – fogalmazott Szél Bernadett.