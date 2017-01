Szél: Nem csak baloldali összefogással lehet leváltani a kormányt

Még nem döntött Szél Bernadett, hogy indul-e az LMP frakcióvezetői posztjáért, miután Schmuck Erzsébet, az ötfős LMP képviselőcsoport eddigi vezetője bejelentette, távozik posztjáról.

Amennyiben Szél Bernadett kap jelölést, megfontolja, hogy indul – mondta el a képviselő Magyarország élőben című műsorunkban. Szél Bernadett szerint nem csak baloldali összefogással lehet leváltani a kormányt, ugyanakkor kizárta az együttműködést a Jobbikkal is, szerinte egyik politikai oldallal sem összeegyeztethető az LMP programja.

„Kormányon is nehézségünk lenne. A programunk több ponton vagy számos ponton teljesen más, mint akár a szocialistáké, akár a Jobbiké. Én a technikai koalícióra is, meg minden másra is azt tudom mondani, hogy ez nem az LMP-nek az útja” – fogalmazott.

