Szél: Boszorkányüldözést folytat a Fidesz

Sem ténybeli, sem jogi alapja nincs a civil szervezetek elleni kormányzati hadjáratnak – állítja az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke.

Majtényi László emlékeztetett: Németh Szilárd, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke azt nyilatkozta, kérte az általa Soros-hálózatnak nevezett civil szervezetek átvilágítását. Ezek közé sorolta az Eötvös Károly Intézetet is, amelyről szerinte több támogatást kap, mint amennyit bevallott. Németh Szilárd azonban később elismerte: ő nem utasíthatja a titkosszolgálatokat, és az is kiderült: az Eötvös Károly Intézetről nem volt szó a nemzetbiztonsági bizottságban. Az LMP szerint mindez azt bizonyítja: a Fidesz a nemzetbiztonsági bizottságot is propagandacélokra használja.

„A nemzetbiztonsági bizottság ülésein és az általunk, számukra rendelkezésre bocsátott jegyzőkönyvekben nyoma sincsen olyan információknak, amelyek alapján például ennek a civil szervezetnek bármi félnivalója lehetne. Őket semmilyen szinten nem lehet nemzetbiztonsági kockázatként azonosítani. Ami történik, az egy végtelenül gusztustalan boszorkányüldözés, amelyben gyakorlatilag a Fidesz ezt a bizottságot, amelynek egy kicsit, hogy úgy fogalmazzak egyenlőbbnek kéne lennie az egyenlők között, hiszen stratégiailag fontos, kritikus információkkal dolgozik, gyakorlatilag ezt saját kampánycélra, saját kampányának a céljára használja” – fejtette ki az Szél Bernadett, a párt miniszterelnök-jelöltje.

Képviselői lökdösődés

Szél Bernadett feljelentette Németh Szilárdot minősített információkkal való visszaélés miatt. Szeptember elején a testület zárt ülésén többek között arról volt szó, hogy kik jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot a választási kampányban. Németh Szilárd három civil aktivistát, Gulyás Mártont, Vágó Gábort és Schilling Árpádot nevezte meg. Lázár János képviselői lökdösődésnek nevezte az esetet. A kancelláriaminiszter azt mondta: a minősített információk kezelésére külön szabály vonatkozik, és azt minden képviselőnek be kell tartania.

„A nemzetbiztonsági bizottság rendszeresen megtárgyalja Magyarország biztonsági helyzetét, ez most már hetente megtörténik, a képviselők minden információt megkaphatnak az Alkotmányvédelmi Hivataltól, a rendőrségtől, kérdezhetnek szabadon és azt, hogy az információk kezelésére milyen szabályok vannak, azt a törvények határozzák meg, és azt mindenkinek be kell tartani” – mondta a kormánypárti politikus.

