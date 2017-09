Szél: Az erkölcsi züllöttség ott van a Fideszben

Nincs gond azzal, hogy a gyűlöletkampányairól híres Ron Werbert alkalmazzák az LMP-ben – mondta a Hír TV-online-nak adott interjúban Szél Bernadett, a párt miniszterelnök-jelöltje. A politikus szerint Magyarországon mára sok embernek elege lett, de megdönthető a jelenlegi rendszer.

– Ön hangoztatta a parlamentben, hogy le kell bontani az elmúlt harminc év politikáját, ami eddig föl lett építve. Ezzel szemben egy olyan tanácsadót alkalmaznak Ron Werber személyében, akinek nagy része volt a mostani rendszer felépítésében. Ez nem visszás?

– Alapvetően az MSZP-nek, meg a Fidesznek volt szerepe az elmúlt harminc év felépítésében, a politika mindig a politikusokon múlik és nem a kampánytanácsadókon.



– Milyen kampányra számíthatunk az LMP-től?

– Mi a Megújuló Magyarországot szeretnénk átélhetővé tenni a kampány során a magyar embereknek, én azt veszem észre, hogy már 2014-ben, akik megismerték a programunkat elkezdtek velünk szimpatizálni, és alapvetően egy pozitív kampány lesz: a Megújuló Magyarország egy jó hely, ahol jó élni, jó dolgozni, családokat lehet alapítani, működő egészségügy van, kiváló oktatás. Én azt gondolom, hogy csak egy pozitív kampánnyal lehet ezt bemutatni.



– Összefogásban gondolkodnak?

– Gémesi Györgyékkel(Gödöllő polgármestere, az Új Kezdet párt elnöke – a szerk.) úgy áll a helyzet, hogy a szeptember 30-i kongresszusunkon vélhetően ki tudjuk azt mondani, hogy együtt indulunk a választásokon. Ez egy organikus és jó együttműködés, amelynek egyik nagy pillanata volt számomra, amikor Hernádszentandrás polgármestere ült velem szemben, annak a falunak a polgármestere, amelyet én legjobb gyakorlatként mutattam be anno, még amikor országjáráson voltam a megyében.



– Igen, de korábban azt hangoztatták, hogy nem működnek együtt senkivel...

– A parlamenti pártokra vonatkozik ez a kitétel, mi azt látjuk, hogy a választópolgárok fejében összeállt egy olyan akarat, ami arról szól, hogy szeretnének szakítani az elmúlt harminc év összes gyötrelmével, és azokkal a politikusokkal is, akik ebben részt vettek. A kérdés az – nekünk ezen kell dolgoznunk –, hogy mennyire tudjuk mi ezt politikai otthonként megjeleníteni a számukra, hogy jóérzéssel tudjanak ránk szavazni, bennünk lássák azt az erőt, ami képes egy totális alternatívát nyújtani az elmúlt harminc év folyamatos válságjelenségeivel szemben.



– Női miniszterelnök-jelöltként, ami idáig nem volt, milyen esélyeket lát magának?

– Ugyan olyanokat mint egy férfinek, nekem ezzel így soha nem volt problémám, hogy férfi, vagy nő-e egy politikus. Egy kicsit nehéz a parlamentben ezzel a sok férfival, mert láthatóan nekik viszont ez egy szokatlan helyzet, de hát majd megszokják.



– Nem számít lejáratásokra, mint Botka László, vagy Vona Gábor esetében történt?

– Bevallom őszintén, hogy a legrosszabbra vagyok felkészülve, mert látom, hogy milyen ellenféllel állok szemben. Látom, hogy a Fidesz nem válogat az eszközökben, nekem nem marad más lehetőségem, mint, hogy lelkileg felkészüljek arra, hogy itt bármi megtörténhet – ha megtámadnak, én meg fogom védeni magam, és ha betámadják az LMP-t, az LMP meg fogja védeni magát.



– Mivel kell kezdeni a jelenlegi rendszer „lebontását”?

– Olyan megoldást kell találnunk, hogy a lehető leggyorsabban béremelést tudjunk adni az embereknek, mi 1140 milliárd forintot átrendezhetőnek tartottunk már két éve is, például a közszféra javára, az egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók javára. Ebben a csomagban szerepel az az intézkedés is, hogy ha valakinek a gyermeke felsőoktatásban tanul, 24 éves koráig meg tudja tartani a család a családi pótlékot, valamint a családi adókedvezményt. Reagálva ezzel arra, hogy bizony pénzbe kerül az, hogy ha valakinek albérletet kell keresni, utazgatni kell. Segíteni akarjuk a családokat abban, hogy a már felnőtt, de még tanuló gyermekeiket támogatni tudják. Nem akarok itt nagyon spoilerezni, de vannak – szimbolikusnak nevezhetnénk –, de a dolgok elevenyébe ható ügyek is, ilyen a a képviselőknek a vagyonnyilatkozati-rendje. Semmi nem mutatja meg jobban, hogy milyen züllött az egész politika, mint hogy éppen most másfél milliárd forintot felejtett el az egyik képviselő bevallani – ilyen dolgok nem fordulhatnak elő. Ezért van szükség arra a vagyonbevallási rendszerre, ami nem önbevallásos, önkitöltős – mindenki otthon, meg ahol akarja kitöltögeti, aztán majd lesz valami, vagy nem, hanem mi az Állami Számvevőszékkel, vagy akár a Nemzeti Adós-és Vámhivatallal együttműködve szeretnénk, hogy ha egy vagyonosodási vizsgálatra is lenne lehetőség, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a képviselő elfelejtette bevallani jövedelmének egy részét, és a fogyasztása erre utal.



– Erről ötpárti egyeztetés is volt, és pont a Fidesz szavazta le.

– Évek óta ez megy, nekik nagyon jó ez a mostani rendszer. Nyilván nem akarnak a saját zsebükből kivenni pénzt, mentegetik a képviselőiket, akit offshore-on kaptak a családja révén, azt is mentegették. Az erkölcsi züllöttség ott van a Fideszben, ez mindannyian látjuk, ezért is gondoljuk azt, hogy a kormányváltás alapvető lényege az irányváltásnak, szükséges előfeltétele.



– A züllöttséget kell kiiktatni a magyar politikából?

– A következmény nélküliséget, az erkölcstelenséget, a züllöttséget. Azokat a parttalan vitákat, amiket így harminc éve próbálnak lefolytatni emberek, de látszik rajtuk, hogy nem érdekli őket, hogy mi lesz az ország sorsa. Nagyon sok ember érzi magát átverve, becsapva, az út szélén hagyva. Most egy olyan országban élünk, ahol nagyon sok tisztességes ember úgy gondolja, hogy ő a lúzer, mert nem csinálja azokat, amiket a top-politikusok szó nélkül megcsinálnak.

