Százmilliót kapott a tanuszoda, pedig még csak papíron létezik

Szabálytalanul kaphatott uniós támogatást a sásdi tanuszoda – ezt állítja legalábbis az Együtt. A beruházás ugyanis úgy kapott százmillió forint támogatást energetikai fejlesztésre, hogy az építkezés még el sem kezdődött, ez pedig szabálytalan. Az adóhatóság szerint ezzel szemben a projekttel minden rendben van.

A tanuszodának a látványterv szerint most így kellene kinéznie, de a valóságban így áll az építkezés. A készültsége az ötven százalékot sem éri el, az átadás határidejét jelző táblán a szeptembert már le is takarták, de már a 2017-es átadás sem tartható. A beruházással azonban más probléma is van. Az uszoda akkor nyert energetikai fejlesztésre százmillió forintot, amikor az építkezés még el sem kezdődött. Mivel ezt az eredeti pályázat eleve kizárta, Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hanyag kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Öt hónap után a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást

„Az indok, az az volt, hogy a minisztérium, aki felügyeli ezt, az az NFM megindokolta azt, hogy a döntés pillanatában nem kellett még, hogy kész legyen az az épület, aminek a felújítására adják a pénzt. Vagyis a minisztérium szerint nem probléma az, hogy egy még el nem készült épületet újítana föl uniós közpénzből” – mondta el az ellenzéki politikus.

A tanuszodával kapcsolatban más gond is van. A Szabadpécs.hu úgy tudja, akár 20 százalékkal is drágulhat a beruházás.

„A vízszolgáltató, ott a DRV a vízszolgáltató Sásdon még számolja azt, hogy a napi működés mellett, amikor a feszített víztükrű medencét, azt tölteni kell, azt el fogja-e bírni a városi víziközmű-hálózat. Úgy tudjuk jelen pillanatban, hogy valószínűleg nem fogja elbírni, ezért egy külön kutat kell építeni a beruházáshoz, ami az eredeti tervekben, így a költségvetésben sem szerepelt” – mondta el Babos Attila újságíró.

A beruházás miatt az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, az OLAF-nál is feljelentést tett az Együtt politikusa.