Százmilliókból készíthet filmet Vajna volt élettársa

A producer Vajna Tímea barátnője, Sárosi Mónika lesz, bár még szakirányú végzettsége sincs.

Andy Vajna feleségének barátnője és a filmügyi biztos volt élettársa készíthet vígjátékot a filmalap támogatásával – írja a 444.hu. A szervezet 10 és fél millió forintot adott csak arra, hogy a „Kölcsönlakás” című színdarabból forgatókönyv készüljön. A Vajna Tímeával üzleti kapcsolatot is ápoló Sárosi Mónika producer korábban még soha nem készített nagyjátékfilmet, és szakirányú végzettsége sincs, ugyanakkor a támogatási szabályzat legalább egyiket előírja feltételként. A rendező, Dobó Kata sem készített még filmet, ő 7 évig élt együtt Andy Vajnával, aki most a támogatásokról döntő bizottságot vezeti. A 444.hu szerint hamarosan benyújtják pályázatukat a gyártás-előkészítésre, amelyhez több száz millió forint közpénzt is kaphatnak.

hirdetés