Százmilliókat kerestek a rabok a rossz körülmények miatt

Közel ötszázmillió forintot kellett már fizetnie a magyar államnak a túlzsúfolt börtönökben fogva tartott raboknak.

A rabok több mint ezer keresetet nyújtottak be a fogva tartás körülményei miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amely százegy esetben el is marasztalta el a kormányt – írja a Népszava. A börtönhelyzet egész Európában csak Macedóniában rosszabb, mint Magyarországon. Ennek egyik oka, hogy egy 2010-es törvény már nem kötelezi a börtönöket, hogy a cellákban hat köbméter légtér és három négyzetméter mozgástér jusson egy embernek, erre csak törekedni kell. A másik ok, hogy az utóbbi időben nőtt a fogvatartotti létszám is a három csapás kötelező minimumbüntetései miatt.

