Százakat kell kártalanítani, 500 millió a limit

Mintegy ezer Törökországban rekedt magyar turistát érint a Green Holidays csődje. Az utazási iroda még szombaton és vasárnap is reptetett csoportokat, pedig már tudható volt, hogy a cég fizetésképtelenné vált.

Az Uniqa elkezdte az utasok kártalanítását. Első feladatuk, hogy mielőbb hazahozzák a kint rekedt turistákat. Több légitársaságtól várnak választ.

Vereczki András, az Uniqa biztosító kárrendezési vezetője a Hír TV-nek azt mondta: a legfontosabb, hogy az a háromszázhetven fő, akik szombaton és vasárnap repültek ki, és se szállásuk, se repülőjegyük nincs, mihamarabb hazajussanak. Azoknak, akik nem tudnak a csoportokkal hazarepülni, létrehoztak egy segélyvonalat, amelyen jelentkezhetnek a biztosítónál. Kétszáztízen, akiknek letelt a nyaralásuk, ma feltehetően hazarepülnek, négyszáznegyvenen pedig szerdán jöhetnek haza.

„Akik így kint maradtak, náluk elsősorban a gyors hazautaztatás lehet az opció, együttműködve a Green Holidayjel charterirodáktól bekértük ajánlatot. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a ma hazaérkezőkön kívül még négy charterjáratnyi utas maradt kint. Várjuk ezeket az ajánlatokat, és nagyon remélem, hogy már a délutáni órákban konkrét segítséget tudunk adni” – nyilatkozta Vereczki András.

Limit

Maximum ötszázmillió forintból kártalaníthatja a Green Holidays utasait a biztosító – ezt már a Magyar Utazási Irodák Szövetsége mondta a Hír TV-nek. A szövetség kommunikációs bizottságának tagja szerint az összeg elég lesz a kint rekedt és az itthon maradt utasok kifizetésére.

Bakó Balázs hozzátette, szövetségük már januárban is figyelmeztette az utasokat, hogy ne dőljenek be az extrém olcsó utakat kínáló irodáknak. Az illetékes hatóságnak is jelezték, hogy vizsgálni kellene az ilyen akciókat. A vasárnap csődöt jelentett Green Holidays egyébként még pénteken is Black Friday akciót hirdetett honlapján.

„Az az információnk van, hogy az Uniqa biztosítónál volt ilyen kötelező felelősségbiztosítása a Green Holidaysnek ötszázmillió forint értékben. Valószínűleg ez az ötszázillió forint – de mondom, ez ügyben még nem tudok teljesen pontosat mondani – fedezi a hazautaztatás költségét, azok esetében, akik utazási csomagként, tehát egyben, utazási csomagként vették igénybe a szolgáltatást, repültek ki, ajánlottak, vagy foglaltak nekik szállást, vagy szerepelt ez a szerződésben, hogy megvan a szállásfoglalásuk és a transzfer. Hogy erre valószínűleg elég lesz, meg hát az itthon maradottak egy részének a kártalanítására is” – mondta Bakó Balázs.