Szankciókkal jár a védőnői gondozás megtagadása

Szigorodott a gyermekvédelmi rendszer.

A tavalyi év utolsó parlamenti ülésén megszavazott jogszabály szerint januártól már nemcsak a háziorvosi ellátás, de a védőnői gondozás is kötelező, annak megtagadása pedig szankciókkal jár. A gyermekek veszélyeztetésének minősül az is, ha a szülő nem működik együtt az óvodával, iskolával, ilyenkor gyámhatósági eljárás is indulhat.

hirdetés

A törvény emellett több kötelező szűrővizsgálatot is előír és rendelkezik arról is, hogy minden olyan településen legyen bölcsőde, ahol már legalább öt – három éven aluli – gyermek családja igényli a napközbeni ellátást.

hirdetés