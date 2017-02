Számos nemzetközi egyezményt sért a kormány tervezete

Számos olyan nemzetközi egyezményt sért a kormány új törvénytervezete, amelyet Magyarország korábban ratifikált – mondta a Magyarország élőben című műsorunkban Demeter Áron.

Az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértője azt a törvénytervezetet bírálta, amely zárt táborokban tartaná a menekülteket mindaddig, amíg menekültkérvényüket fel nem dolgozza az állam. Ugyanakkor műsorunkban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója azt hangsúlyozta, hogy másképp nem garantálható a schengeni kódex betartása, az uniós polgárok szabad mozgásának biztosítása.

„Például az általam is említett befogadási irányelvben, ugye, fő szabály szerint a menekültek és migránsok szabadon mozoghatnak az ország területén vagy a kijelölt területen. Tehát ez a fő szabály és nem a mellékszabály. Milyen egyezményt sért? Sérti a genfi egyezményt, ami, ugye, kimondja, hogy nem lehet valakit azért kriminalizálni, mert szabálytalanul lépett egy határt, ha utána menedéket kért. Jelen esetben ez történik. És ami különösen aggasztó, hogy sérti az ENSZ gyermekjogi egyezményét is, hiszen az új szabályozás értelmében a 14 év fölöttieket is ezekben a konténertáborokban fogják fogva tartani” – mondta a Hír TV-ben Demeter Áron.