Szakács: „Rákosi elvtárs is csettintene az ötletre”

Még „Rákosi elvtárs is csettintene egyet”, ha megtudná, hogy napi jelentések írására kényszerítené a kormány a kórház vezetőket - jelentette ki Szakács László. Az MSZP frakcióvezető-helyettese szerint ezzel a Fidesz-kormány nem fejleszteni akarja az ellátást, hanem csupán előbb akar tudni a botrányokról, mint a sajtó. A politikus Egyenesen című műsorunkban azt is mondta, hogy amennyiben Balog Zoltán nem tudja tényekkel alátámasztani, hogy a sajtó valóban álhíreket közöl az egészségügy helyzetéről, akkor „adja le a szolgálati Audi kulcsát a portán”.

„Hangulatjelentés” írásra akarják kényszeríteni a kórházi személyzetet, ennek értelmében a rendkívüli eseményekről a kórházvezetőknek minden egyes napon tájékoztatnia kell a minisztériumot.



Szakács László Egyenesen című műsorunkban emlékeztetett: emellett az egészségügyi dolgozók a sajtónak sem nyilatkozhatnak, csak az Emberi Erőforrások Minisztériumának engedélyével. Az MSZP frakcióvezető-helyettese szerint, ha a két dolgot összerakjuk, akkor „Rákosi elvtárs egyet csettintene, hogy milyen fantasztikus ez a Magyarország.”



Bár eddig is volt jelentési kötelezettség az egészségügyben, ám a politikus rávilágított: annak értelmében nem az orvosi rendkívüli eseményekről kellett beszámolni, hanem tűzesetekről, beázásokról, áramkimaradásokról és egyéb károkról, amelyek az ellátás működését veszélyeztették. „Most, amikor minden napra jut valamilyen botrány vagy tragédia, a kormány ezekről előbb akar tudni, nem a sajtóból akar tudni” - jelentette ki Szakács, aki szerint mindez azt a célt szólgálja, hogy a kormányzat kommunikációs szempontból fel tudjon készülni a sajtóvisszhangokra.

Úgy vélte az új rendelet csupán arról szól, hogy akik értenek az orvosláshoz, azok jelentést írnak olyanoknak, akik nem konyítanak a szakterülethez.



A jelentési kötelezettség egyébként kiterjedne a pozitív, és a negatív eseményekre is. Ugyanakkor nem tudni, hogyan működhet a szisztéma, hiszen a jelentések elkészítéséhez csaknem a teljes kórházi személyzet beszámolóira szükség van.



Szakács úgy vélte, az intézkedéssel nem teszik jobbá az egészségügyet, csupán kommuikációs célokat szolgál: „látjuk, hogy letagadják a tényeket. Balog miniszter azt mondta, hogy álhírekkel ássák alá az egészségügyi rendszer a reputációját.” A politikus szerint sokkal inkább az emberminiszter tesz kárt a magyar egészségügy megítélésének az ehhez hasonló, rideg nyilatkozataival.



„Mit tud tenni a minisztérium, amikor valami orvosi, vagy technikai hiba történik egy intézményben, amit az ottani személyzet azonnal ne tudott volna megoldani? Hiszen csak egy nappal később olvassák el a jelentéseket” - tette fel a kérdést az MSZP frakcióvezető-helyettese, aki arra kérte Balog Zoltánt, hogy reagáljon az általa „álhírnek” titulált cikkekre. Azt is megkérdezte a minisztertől, hogy ezek kapcsán hány helyreigazítási pert indítottak, vagy nyertek, és hány esetben tudták bizonyítani az állítások ellenkezőjét. „Amennyiben nem tudják ténybelileg alátámasztani, hogy ezek álhírek, hanem meggyanúsítja nem csak az ellátórendszert, hanem a sajtót is, akkor azt mondom, hogy tegye le a szolgálati Audi kulcsát a portán, sétáljon haza és út közben minden egészségügyi intézményben kérjen bocsánatot az orvosoktól, betegektől, ápolóktól.”



Kormányváltás esetén Szakács egy kifejezetten az egészségüggyel foglalkozó minisztérium létrehozását sürgeti, hiszen az Emberi Erőforrások Miniszériuma számtalan más területtel is foglalkozik jelenleg, így pedig elveszik a feladatok között. „Ma Magyarországon csaknem kétmillió embernek nincsen háziorvosa, nem jut ellátáshoz, ha megbetegedik” - példálózott az MSZP-s politikus, aki szerint fel kell mérni például az ellátási igényeket. Ehhez hozzárendelni a forrást, a technikát és a személyzetet. Ugyanakkor ez egy tízéves terv: „nem lehet ennyire rövidlátóan kormányozni, ahogy most; csak ezt a napot éljék túl, közben pedig mindenki CT-t keres az egész országban.”



Felidézte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy korábbi nyilatkozatát, amely szerint „nem lehet egy nap alatt rendbe hozni az egészségügyet”. A politikus szerint ez így van, ám a Fidesz-kormánynak hét éve volt arra, hogy például a kardiológiai intézetbe beszerezzenek egy CT-berendezést. „Az egészségügyet szervezni kell, fel kell mérni az igényeket, és tíz években kell gondolkodni, mivel tíz év, mire kiképzünk egy szakorvost”.

A teljes beszélgetés:

