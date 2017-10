Szabó Tímea szerint a mutyiról szól a mobilgát ügye

A társelnök szerint meg kell védeni az árvíztől az ott élőket, csupán a nyomvonallal nem értenek egyet.

A Fidesz haveri körének adható megbízásokról, közbeszerzésekről szól a római parti mobilgát ügye - a Párbeszéd társelnöke szerint. Szabó Tímea a Hírtévé Reggeli Járat című műsorában azt mondta, nem a gát ellen vannak, szerintük is meg kell védeni az árvíztől az ott élőket, csupán a nyomvonallal nem értenek egyet. Hozzátette, szerintük a Nánási-Királyok útja vonalon a gát megépítése olcsóbb lenne és sokkal kevesebb környezetpusztítással járna, mint a part mentén.

hirdetés

„Egész Budapesten gyakorlatilag a Duna-part be van építve. míg más nagyvárosokban azért lehet sétálni, a folyópartokon lehet pihenni, azok családoknak vannak félretéve, nálunk hát gyakorlatilag ugye ott a két alsó rakpart és autóutak mennek, a római part az egyetlen olyan partszakasz ma már Budapesten, amit tényleg pihenésre, szabadidős-tevékenységekre lehet felhasználni. nem szeretnénk ezt is tönkre tenni, ezt is lebotozni, nem szeretnénk tönkre tenni az utolsó, normális Duna-parti élőhelyet” – nyilatkozta Szabó Tímea.