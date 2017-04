Szabó: Iszonyatosan veszélyes, amit Orbán művel

Bízik a Jobbik támogatásában a Párbeszéd társelnöke. Szabó Tímea azt reméli, meglesz a szükséges számú országgyűlési képviselői aláírás a lex CEU utólagos alkotmánybírósági normakontrolljához.

Az ellenzéki párt társelnöke a Hír TV reggeli műsorában azt mondta: az alkotmánybíráknak látniuk kell, hogy a módosított felsőoktatási törvény alaptörvény-ellenes, és sérti a diszkrimináció elvét, hiszen kimondottan a Közép-európai Egyetemre írták.

„A Jobbik is és az egész ország is megértette azt, hogy ez nem a CEU-ról szól. Most a kormány a CEU-t akarja ellehetetleníti, de ezzel az erővel, és hogyha ilyen tempóban halad a putyini megrendelésre Orbán Viktor, akkor a következő lehet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vagy éppen az ELTE. Bármelyik egyetem, bármelyik felsőoktatási intézmény sorra kerülhet. A civiltörvény kapcsán látszik, hogy bármely olyan, a kormánnyal szemben kritikus közösség sorra kerülhet, amelynek a hangját a kormány el akarja nyomni, nagyon erős ez a gyanú. Látjuk a mintákat, hogy a kilencvenes évek óta Oroszországban hogyan lehetetlenítik el ezeket a kritikus közösségeket, civil szervezeteket. Iszonyatosan veszélyes, amit most Orbán Viktor ezzel az egész sorozatával művel” – fogalmazott Szabó Tímea.

