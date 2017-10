Szabó is örül, hogy Matolcsy rokona

Ezúttal a Parlament gazdasági bizottságában hangoztatta Matolcsy György, hogy mindenki a rokona a Földön.

A jegybank elnökét az MNB 2016-os gazdálkodásáról hallgatták meg a testületben. Itt az ellenzéki képviselők Matolcsy rokonainak gazdagodását is firtatták, erre jött válaszul a tegnapi parlamenti ülésen már elővett érvelés.

hirdetés

A Magyar Nemzeti Bank elnökét az ülés után a Hír TV is kérdezni próbálta fia bútorgyárának támogatásairól, de nem kaptunk választ.

- Jó napot kívánok elnök úr, egy gyors kérdést engedjen meg! - … - Hogyan kapott félmilliárd forintos uniós pénzt egy bútorgyár, amelynek alig van mérhető nyeresége? - Viszont látásra.

A Párbeszéd politikusa, Szabó Tímea egész életét megváltoztatta, hogy hétfőtől ő is Matolcsy-rokon lett. Az ellenzéki párt társelnöke már új reményekkel vágott neki a mai napnak.

„Én nagyon boldogan ébredtem reggel, hogy megtudtam, hogy én is a család tagja vagyok. Rögtön el is kezdtem gondolkodni azon, hogy vajon a feleségéhez hasonlóan és is kaphatok-e egy 32 milliós lakástámogatást, a nyolcszázalékos piaci THM-hez képest kaphatok-e egy 1,8 százalékos THM-et, ha lakást szeretnék vásárolni, illetve hát én is esetleg egy sörfőzdéből kaphatok-e mindenféle milliárdos adókedvezményt, vagy ha mondjuk, lenne egy bútorgyáram, mint Matolcsy fiának, akkor én is nyerhetnék-e egyszerűbben félmilliárd forintos uniós támogatást” – hangoztatta Szabó.

Nem ért egyet a Matolcsy György vezette nemzeti bank monetáris politikájával az LMP - erről Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője beszélt a jegybankelnök meghallgatása utána parlamentben. A politikus szerint a Matolcsy vezette intézmény a sokmilliárdos nyereséget nem fizeti be az államkasszába, viszont felelőtlenül szórja a pénzt, alapítványokat hoz létre és ingatlanokat vásárol. Egy esetleges rossz gazdálkodás kockázatát viszont az államra hárítaná.

hirdetés

„Abban az esetben, ha a MNB veszteségessé válik - aminek a lehetőségét nem zárta ki Matolcsy György - abban az esetben a költségvetésnek kell a veszteséget állni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Hogy egyik esetben a költségvetés felel a veszteségért, ha pedig ezermilliárd forint nyereségre tesz szert az MNB, az egyszerűen nem hajlandó befizetni a költségvetés” – mondta a képviselő.