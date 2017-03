Sütikkel gyűjtöttek adományt a rászorulóknak

Sütemények segítségével lesz meleg a következő hetekben két balatonfüredi család otthonában is. A Füred kapitány akciócsoport édességek eladásával gyűjtött adományokat, így egy platónyi brikettet vihettek ki a rászorulókhoz.

Tüzes sütemények eladásával gyűjtötték az adományokat egy balatonfüredi cukrászdában, hogy segítsenek a rászorulókon.

„Nagyon szeretik a gyerekek, ezek muffinok, cupcake-ek, különböző lángdíszítésekkel, most a következő ilyen süteményünk Arany János-idézetekkel van feldíszítve, Arany János 200. születésnapja alkalmából megleptük ehető idézetekkel” – mondta el Patakfalvi Andrea, a Trüffel Csokoládé Bár tulajdonosa.

Több mint harmincezer forint gyűlt össze, a pénzből tüzelőanyagot vásárolt a Füred kapitány akciócsoport.

„Jótékonyságra mindig szükség van. Télen, karácsony idején mindenki jótékonykodik, de úgy érezzük, hogy a szülők meg szeretnék tanítani a gyerekeiket arra, hogy segítsék egymást. Nagyon sokan, körülbelül 500-an vásároltak nálunk süteményt, és mindenki többet fizetett, mint amennyibe kerül a sütemény” – mondta el Éskovács Péter, az adománygyűjtés szervezője.

A brikettből két helyi család márciusi fűtését biztosítják. Andreáék a szőlőhegyen laknak, mostanra teljesen elfogyott a tüzelőjük.

„Elég hideg volt itt, most is sokkal hidegebb van, mint mondjuk a városban, lent” – mondta Szalai Andrea.

A brikett másik felét ehhez a házhoz hozták, ahol 12-en laknak, köztük 6 kisgyermek. A telet itt is nehezen vészelték át.

„Elég sok fa fogyott, elég hideg volt az idei tél. De azért most kijöttünk már belőle, úgyhogy ez már elég lesz, amíg beköszönt a meleg, úgyhogy a szomszédoktól is kaptunk, amit kivágtak, fát, azt is odaadták, úgyhogy így összejött” – mondta el Lakatos István.

A város szociális intézményének már kifogyott a fűtési segélykerete az idei rendkívül hideg tél miatt, ezért minden civil kezdeményezést üdvözölnek, hiszen a itt több tucat család él nehéz körülmények között.